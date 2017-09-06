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Космонавт Федор Юрчихин поделился впечатлениями о своем космическом полете

12:00 6.09.2017

5 сентября 2017 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) состоялась послеполётная пресс-конференция с участием Героя России, летчика-космонавта РФ Фёдора Николаевича Юрчихина, который вернулся из космического полёта 3 сентября 2017 года. Продолжительность пребывания космонавта на МКС составила 136 суток.


Стоп-кадр из видео в YouTube

В ходе пресс-конференции журналисты поздравили космонавта с успешным завершением работы на станции и благополучным возвращением на Землю.

Фёдор Николаевич поделился впечатлениями о своем космическом полете, проделанной работе на борту станции, выполненном выходе в открытый космос и проведенных экспериментах.

С рассказом космонавта о завершившемся полёте, самочувствии в первые дни на Земле после орбитальной экспедиции, его ответами на вопросы журналистов можно ознакомиться в видеозаписи пресс-конференции:

Темы: Роскосмос
Источник: «Роскосмос»
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