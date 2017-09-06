«Калашников» разработал полноценную замену пистолету Макарова

Концерн «Калашников» разработал компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К.

Как сообщает ТАСС, данный пистолет может заменить в войсках и полиции легендарный пистолет Макарова.

ПЛ-15К разработан на базе полноразмерного пистолета Лебедева ПЛ-15. От базовой модели она отличается длиной, высотой и весом. В частности он обладает эргономичной формой рукоятки и УСМ одинарного действия, как австрийский Глок-17. Заявленный ресурс ствола составляет 10 тысяч выстрелов. Емкость магазина ПЛ-15К — 14 патронов, калибр оружия — 9х19.

«Компактный ПЛ-15К может полноценно заменить нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова», - отмечают в концерне. Первые выстрелы из оружия были произведены 2 августа текущего года на форуме «Армия-2017».