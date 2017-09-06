]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

«Калашников» разработал полноценную замену пистолету Макарова

13:26 6.09.2017
Скриншот с kalashnikov.media
Скриншот с kalashnikov.media

Концерн «Калашников» разработал компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К.

Как сообщает ТАСС, данный пистолет может заменить в войсках и полиции легендарный пистолет Макарова.

ПЛ-15К разработан на базе полноразмерного пистолета Лебедева ПЛ-15. От базовой модели она отличается длиной, высотой и весом. В частности он обладает эргономичной формой рукоятки и УСМ одинарного действия, как австрийский Глок-17. Заявленный ресурс ствола составляет 10 тысяч выстрелов. Емкость магазина ПЛ-15К — 14 патронов, калибр оружия — 9х19.

«Компактный ПЛ-15К может полноценно заменить нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова», - отмечают в концерне. Первые выстрелы из оружия были произведены 2 августа текущего года на форуме «Армия-2017».

Темы: Армия и обороноспособность России, Вооружения в России, Технологии и решения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.09.2017, 15:30
Гость: blog2038

"может полноценно заменить нишу"
---
Специально для мастера слова написавшего статью - нишу не заменяют, нишу заполняют или из ниши вытесняют.
06.09.2017, 15:22
Гость: ABCD

Вообще то ёмкость магазина не 14 а 15 патронов.
Если дослать один в ствол и добавить в магазин, будет 16 патронов.
Но он тяжелее чем ПМ- у него весь с патронами 810гр а ПЛ-15К- почти килограмм. Их плюсов- "кнопочное" извлечение магазина и больше боеприпасов, есть индикатор наличия патрона в патроннике.
Патроны от ПМ к нему не подходят- там 9х18 а у ПЛ-15К 9х19 (патрон «Люгер-Парабеллум» П9 образца 1902г? известный в Вермахте с 1939г под названием m/39), есть возможность установки лазерного целеуказателя и глушителя. Радует начальная скорость пули: 700 м/с против 315...340м/с у ПМ. Не знаю на счёт армии и МВД, а у бандитов он точно спросом будет пользоваться.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.