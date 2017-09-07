Ученые не исключают появления северного сияния над Москвой

В минувшую среду на Солнце произошла самая крупная вспышка за последние 12 лет, сообщает ТАСС.

Произошедшему событию астрономы присвоили балл Х9.3, последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. Отмечается, что эта солнечная активность окажет влияние на радиосвязь на Земле, а также может вызвать полярное сияние над Москвой.

«Вспышка очень крупная, произошла почти по центру солнечного диска, она не может быть без последствий», - уверены ученые. Более подробная информация, что стоит ожидать жителям Земли они планируют получить в ближайшее время.

Ученые говорят, что последствия рекордной вспышки будут растянуты по времени. При этом уровень рентгеновского излучения на орбите Земли повышен уже сейчас. Люди защищены от него атмосферой Земли, которая также поглощает тяжелые частицы.

«Частично тяжелые частицы будут «высыпаться» в районе полюсов — это полярное сияние, но так как вспышка крупная, то может дойти до средних широт, не исключено даже, что до Москвы», - уверены ученые.

А через пару дней ученые прогнозируют начало магнитной бури, так как до Земли дойдут облака плазмы, выброшенные Солнцем. Это может привести к нарушению радиосвязи на Земле.

Исследователи не исключают, что на Солнце могут произойти новые вспышки, в том числе и боее сильные, так как активная область, которая стала причиной произошедшей вспышки, еще «жива» и запас ее энергии не исчерпан.