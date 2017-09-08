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Apple может столкнуться с дефицитом новых iPhone

11:57 8.09.2017
Фото с сайта Pexels.com
Фото с сайта Pexels.com
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Корпорация Apple может столкнуться с проблемами с поставкой новых iPhone непосредственно сразу после презентации новинки, собщает Wall Street Journal.

По данным издания, из-за проблем на производстве, первым покупателям придется ждать свой заказ дольше обычного.

Отмечается, что из-за сложности сборки, производство новых смартфонов началось на месяц позже, нежели было запланировано изначально. Компания пыталась наверстать график, увеличив объемы производства на заводе в Китае, где только в июне работало 250 тысяч человек.

Однако не исключено, что сразу после презентации возникнет дефицит новых iPhone. Напомним, Apple представит новый самртфон iPhone 8 12 сентября. Цены в США на новинку будут начинаться от 900 долларов (примерно более 51 тысячи рублей). 

Темы: Apple, iPhone, Новинки IT компаний, Новинки науки и техники, Технические новинки
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