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Ученые назвали главную опасность для человечества

13:54 10.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Специалисты NASA назвали самый опасный для Земли природный катаклизм.

По мнению ученых, наибольшую опасность для человечества представляют собой так называемые супервулканы. Как пишет The Independent, даже извержение одного такого вулкана может привести к более страшным последствиям, чем падение астероида.

Как утверждают ученые, на данный момент на Земле в спящем состоянии находится порядка двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент. Извержение таких вулканов приведет к «вулканической зиме», в результате чего могут погибнуть миллионы человек.

Наиболее опасным среди всех супервулканов считается Йеллоустонский, который находится в американском штатк Вайоминг. Его кальдера имеет размер 55 километров на 72. Сейчас ученые занимаются разработкой плана по предотвращению извержения этого вулкана. В частности, рассматривается вариант с увеличением объема воды для его «охлаждения».

Темы: Погода и природные изменения в мире, Природные явления и катаклизмы, Исследования российских и зарубежных ученых, NASA
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Комментарии читателей
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10.09.2017, 22:00
Кстати

не этот ли процесс описан в хетско- хатско- шумерско- иудейском произведении исторической литературы под названием Ветхий Завет аллегорией "манна небесная", ведь именно она могла принести на пустыни Египта и севера Африки фантастическое плодородие, как следствие выпавших с неба минерально- органических удобрений в виде вулканического пепла.
10.09.2017, 21:55
Игорь

а дрожжей не подкидывали в йеллоустоунскую кальдеру?
10.09.2017, 21:41
Зола- это удорение

и ежели её в России выпадет с дождём в пасмурную погоду хотя 10 см- то это будет большое благо.
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