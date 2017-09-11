Археологи нашли неизвестный науке предмет из жизни енисейских кыргызов

Сотрудники лаборатории гуманитарных исследований НГУ во время ежегодных летних полевых археологических работ на юге Красноярского края и в Хакасии обнаружили ранее не известный науке артефакт. Находка поможет ученым получить новую информацию о жизни енисейских кыргызов - предков современных хакасов.



Фото с сайта nsu.ru

Полевые археологические изыскания на территории Красноярского края и Республики Хакасия прошли в июле и августе. Изначально археологи планировали исследовать два памятника. Однако когда ученые работали в Боградском районе Хакасии, к ним обратились сотрудники Службы государственной охраны объектов культурного наследия Красноярского края.

В ведомство поступила информация о несанкционированных раскопках «черных» археологов в районе с. Большой Телек Идринского района. По просьбе руководства госорганов, новосибирцы скорректировали свои планы и провели поиски на месте, которое смог указать один из местных жителей.

- Ориентируясь на его сообщение, мы обследовали одну из высоких гряд правого берега р. Телек. На ее вершине были заложены два небольших раскопа и в них, сразу же под дерном, зафиксированы погребения, совершенные по обряду трупосожжения на стороне, - рассказывает заведующий лабораторией гуманитарных исследований НГУ к. и. н. Сергей Скобелев.

На месте захоронения было найдено в общей сложности более 100 предметов, среди которых наконечники стрел, поясные накладки и украшения конской узды, разнообразный бытовой и хозяйственный инвентарь. Все это позволило ученым с уверенностью отнести захоронения к культуре енисейских кыргызов и датировать их раннемонгольским временем (конец первого - начало второго тысячелетия новой эры).

- Подобные предметы археологи находили и ранее в больших количествах, за исключением одного - швейной иголки с очень маленьким (менее 1 мм) ушком. Эта иголка выполнена весьма качественно, и ее наличие свидетельствует об очень высоком уровне кузнечного мастерства у енисейских кыргызов. Крайне сложно было соблюсти необходимый температурный режим, чтобы не «пережечь» в горне миниатюрное изделие и провести его закалку, - говорит Сергей Скобелев.

Эта находка свидетельствует также о существовании швейного производства у самих кыргызов, а не только у подчиненного им населения.

- Мы предполагаем, что такие предметы из железа дорого ценились у кыргызов и были значимы для них. Все-таки территория их проживания довольно холодная, значит, нужно делать одежду, а без сшивания каких-то деталей из ткани и кожи это невозможно, - делится своим мнением ученый.

Из исторических источников известно, что на этой территории ко времени появления русского населения в XVII веке иголки были «дефицитным» товаром, поскольку местные мастера утратили технологию их изготовления.

На сегодня это единственная швейная игла, найденная в памятниках енисейских кыргызов. Благодаря этому исследователи смогут получить информацию о неизвестных ранее аспектах жизни этого тюркского народа. Сама коллекция находок в дальнейшем будет передана в один из музеев, имеющих право хранить такие материалы.

Енисейские кыргызы - тюркоязычный народ, который переселился с территории Монголии в Южную Сибирь приблизительно в V–VI веках новой эры. На территории Сибири кыргызы проживали вплоть до XVIII века. Они оказали сильное сопротивление русским властям в период присоединения Южной Сибири к Российской империи.

Итогом войны, длившейся почти сто лет, стал угон большинства кыргызов в Монголию их сюзеренами-джунгарами (западными монголами), которые были заинтересованы в ликвидации конфликта в Сибири в условиях их тяжелой войны с империей Цин. Тем не менее, часть кыргызов осталась в Сибири и вошла в состав, в основном, современного хакасского этноса.