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«Калашников» испытает бесшумный автомат в следующем году

15:16 11.09.2017
Фото: Концерн «Калашников»
Фото: Концерн «Калашников»
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Начало государственных испытаний малогабаритного автомата концерна «Калашников» АМ-17, демонстрировавшегося на форуме «Армия-2017», и его бесшумного варианта АМБ-17 намечено на 2018 год. После этого планируется приступить к их серийному производству.

Заинтересованность в современных оружейных разработках выразили представители силовых ведомств - ФСБ, ФСО и Росгвардии.

АМ-17 разработан как легкое оружие самообороны для подразделений специального назначения. Магазин для патронов сделан из прозрачного пластика. Это позволяет быстро отслеживать количество оставшихся боеприпасов. Автомат оснащен глушителем, а его длина со сложенным прикладом не более 50 см, при том что вес автомата не превышает 2,5 кг.

Модель АМБ-17 оснащена глушителем, который снижает звук выстрела на уровне лучших бесшумных снайперских комплексов, а по эргономике и размещению органов управления соответствует АМ-17. Бесшумное оружие создается как замена автомату «Вал», обеспечивая высокую точность стрельбы и сохранение характеристик при интенсивной эксплуатации.

Темы: Военные технологии
Источник: «Ростех»
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Комментарии читателей
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11.09.2017, 21:08
Дык,

вова нас к этому и ведёт стремительно.
Скоро начнём есть траву, как северные корейцы.
11.09.2017, 19:49
ответ 2017

Не будешь казну для своей, будешь для чужой и даже больше!
11.09.2017, 16:05
2017

Всю казну на Армию, Флот и ВКС!
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