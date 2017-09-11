«Калашников» испытает бесшумный автомат в следующем году

Начало государственных испытаний малогабаритного автомата концерна «Калашников» АМ-17, демонстрировавшегося на форуме «Армия-2017», и его бесшумного варианта АМБ-17 намечено на 2018 год. После этого планируется приступить к их серийному производству.

Заинтересованность в современных оружейных разработках выразили представители силовых ведомств - ФСБ, ФСО и Росгвардии.

АМ-17 разработан как легкое оружие самообороны для подразделений специального назначения. Магазин для патронов сделан из прозрачного пластика. Это позволяет быстро отслеживать количество оставшихся боеприпасов. Автомат оснащен глушителем, а его длина со сложенным прикладом не более 50 см, при том что вес автомата не превышает 2,5 кг.

Модель АМБ-17 оснащена глушителем, который снижает звук выстрела на уровне лучших бесшумных снайперских комплексов, а по эргономике и размещению органов управления соответствует АМ-17. Бесшумное оружие создается как замена автомату «Вал», обеспечивая высокую точность стрельбы и сохранение характеристик при интенсивной эксплуатации.