Бартер по-черноморски: Турция купит С-400 за помидоры?

В вопросах поставок наших мощных ЗРС Анкаре возможны самые неожиданные варианты

Хотя Анкара сохраняет на повестке дня сообщения о покупке С-400 у России, среди стран-членов НАТО доминирует точка зрения, что эти переговоры — не более, чем конъюнктурный торг. Об этом пишет старейшая турецкая газета Cumhuriyet, оппозиционная по отношению к правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

По логике опрошенных изданием турецких экспертов и дипломатов из других стран НАТО, члены Североатлантического альянса зачастую делятся друг с другом не только информацией, но и конкретными наработками. Поэтому вряд ли Москва всерьез настроена поставлять в Турцию передовую систему противовоздушной и противоракетной обороны, поскольку это означает, что в конечном счете этими технологиями завладеет НАТО.

Западный высокопоставленный дипломат, побеседовавший с Cumhuriyet, высказал схожую точку зрения: «Подписи могут быть поставлены, но это еще не значит, что ракеты будут размещены в Турции. Представляете, если в 2019 году Эрдоган не переизберется, и человек, который придет на его место, передаст все это НАТО. Россия не будет так рисковать», — отметил он.

По мнению дипломата, Москва, ведя с Турцией торг по С-400, желает создать трещину в Североатлантическом блоке, и «реакция альянса рассматривается в этих рамках».

Другой высокопоставленный дипломат, настаивая на том, что турецко-российский торг на самом деле нацелен на дестабилизацию отношений между Вашингтоном и Анкарой, сказал: «Я не могу даже допустить вероятность, что Россия продаст Турции С-400».

Между тем, правительство и президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщили, что подписи в документе поставлены. А генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев 22 августа отметил, что необходимый контракт по системам противовоздушной обороны С-400 с Турцией подписан, но он еще не вступил в силу. Михеев пояснил, что в сделке «остались технические нюансы».

Ранее, 14 июля, агентство Bloomberg сообщило, что условия сделки между Россией и Турцией согласованы. По данным высокопоставленного военного источника, речь идет о четырех дивизионах системы С-400 на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Два дивизиона должны быть переданы Россией в готовом виде в течение двух лет с момента подписания контракта. Еще два предполагается собрать в Турции с передачей технологии.

Как замечает Cumhuriyet, переговоры, которые Турция вела с Китаем в ходе своих продолжающихся с 2010 года попыток приобрести ракеты большой дальности, вызвали бурную реакцию НАТО, но в ответ на переговоры с Россией по С-400 от НАТО не последовало ожидаемой реакции. После того как Анкара настойчиво сохраняла этот вопрос на повестке дня и делала заявления о том, что соглашение подписано, официальный представитель Министерства обороны США Джефф Дэвис выразил беспокойство по поводу несовместимости С-400 с системами противовоздушной обороны НАТО.

Насколько верен тезис о том, что Россия, опасаясь передачи технологий, не будет продавать С-400 стране-члену НАТО, пусть и такому своевольному, как Турция?

Напомним, что у России все-таки есть опыт передачи зенитных ракетных систем ЗРС С-300 государству, входящему в Североатлантический блок. Два дивизиона С-300ПМУ1 были закуплены Кипром в 1996 году, однако принятие С-300 на вооружение было заблокировано США, Великобританией и Турцией, которые посчитали, что это может нарушить военный баланс в этом регионе. В 2006—2007 годах права на систему перешли от Кипра к Греции. 13 декабря 2013 года Афины впервые провели стрельбы из российских «трехсоток». В настоящее время на вооружении греческих ВС стоят американские ЗРК Patriot PAC-2, российские ЗРС С-300ПМУ1, а также комплексы ближнего действия советского производства — «Оса-АКМ» и «Тор-М1». Все средства интегрированы в национальную систему ПВО, и являются составной частью ПВО НАТО.

Научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов считает, что отказ от поставок С-400 турецкой стороне из-за того, что натовские специалисты что-то подсмотрят — не аргумент.

— В любом случае речь идет о системе в экспортном варианте. Все прекрасно понимают, что будь у власти в Турции хоть Эрдоган, хоть Фетхуллах Гюлен, американцы все равно найдут возможность ее посмотреть. Если официально заявлено, что переговоры ведутся и контракт находится на стадии согласования технических нюансов, то возможность ознакомления американцами с С-400 нас точно не остановит. Тем более что контракт на поставку С-400 уже подписан с Китаем, систему много, где показывали. Не говоря уже о том, что грань между С-300ПМУ2 и С-400 довольно тонкая. Я напомню, что ЗРС С-400, она же С-300ПМ3, начала разрабатываться еще в 1980-х годах в процессе развития семейства «трехсоток».

Таким образом, технологические вопросы вряд ли пугают российских разработчиков, поскольку фактор осмотра системы нашими оппонентами при поставках военной техники за рубеж закладывается, так сказать, по умолчанию.

— Так или иначе, Анкара использует российский фактор в своих спорах с НАТО. Турки действительно всерьез заинтересованы в покупке С-400?

— Классический пример: истребитель Rafale французской фирмы Dassault aviation был объявлен победителем крупнейшего в истории Индии международного тендера в январе 2012 года, однако контракт был финализирован только в 2016-ом. Любые контракты на поставку вооружений — долгая процедура, при этом на любом этапе согласования и даже после подписания документа есть риск срыва сделки из-за вмешательства какого-либо фактора.

Турки давно рассматривают варианты усиления своей ПВО-ПРО и еще в 2009 году объявили тендер T-LORAMIDS (Turkish Long Range Air And Missile Defence System) на закупку компонентов для системы ПРО. Усиление собственной системы ПВО-ПРО дает ей возможность, помимо всего прочего, показать независимый курс в отношениях с США, Европой и НАТО. В то же время мы не знаем закулисных условий сделки, и на каких условиях осуществлялось примирение Москвы и Анкары в 2016 году.

Очевидно, что здесь имеет место какой-то размен, который касается не только сирийской повестки, но и экономических вопросов. На днях СМИ сообщили о том, что в течение месяца в Россию могут допустить турецкие помидоры и, как ни парадоксально, срок возобновления поставок овощей может быть увязан с С-400. Во всяком случае, я бы не исключал этого.

Кроме того, Москва и Анкара могли подписать межправительственное соглашение, а детали самого контракта согласовывать годами. С другой стороны, как я уже сказал, даже твердый контракт не означает, что турки начнут завтра переводить деньги. Грубо говоря, у них есть возможность соскочить даже в случае перевода аванса, если контракт будет составленным соответствующим образом. Практика поставок вооружений богатая, и в каждом случае могут быть сотни нюансов.

— Насколько справедливы опасения натовцев по поводу совместимости С-400 с системами альянса?

— В обеспечении противовоздушной обороны ВС Турции опираются на авиацию. Соответственно, если они организуют развертывание системы по принципу объектового прикрытия для защиты Анкары, военных баз или той же АЭС «Аккую», то она будет выполнять чисто турецкие задачи. Понятно, что задача прикрытия всей страны не стоит, да и она не может быть обеспечена четырьмя дивизионами. Что касается РЛС, то насколько я понимаю, она просто подключается к общей системе контроля воздушного пространства.

— Агентство Bloomberg сообщало, что два дивизиона предполагается собрать в Турции с передачей технологии. Насколько это реально?

— Можно допустить, что какие-то вещи могут собирать из машинокомплектов или поставить компоненты системы на турецкие шасси. Но для турок покупать технологии для производства и организовывать это самое производство ради всего двух дивизионов — неоправданно дорого. Скажем, при поставках Су-30МКИ для Индии при их производстве использовались некоторые индийские комплектующие, и в принципе можно допустить модификацию С-400 с какими-то отдельными турецкими комплектующими, но это крайне маловероятный сценарий.

Руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семенов также не считает аргументом опасения о передаче технологий.

— Каир, например, стал заказчиком системы С-300ВМ «Антей-2500» и уже начал получать первые компоненты, поэтому здесь тоже можно допустить появление западных специалистов. Достаточно посмотреть на отношения египетского президента ас-Сиси с Саудовской Аравией, чтобы понять, что сегодня у него одна позиция, а завра — другая.

Конечно, нельзя не заметить, что интерес Эрдогана к С-400 совпадает с периодом обострения американо-турецких отношений по Сирии. Анкара может таким жестом демонстрировать, что не видит в Вашингтоне надежного союзника, который работает с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. То есть попытки «позлить» американцев здесь, наверное, присутствуют, но это не отменяет реального интереса к российской ЗРС.

Турция — страна НАТО с Эрдоганом или без него. И если всего опасаться, то С-400 нужно поставлять только близким и настоящим союзникам, коих у России немного. Все могут либо что-то подсмотреть, либо передать, но сама по себе передача технологий для организации производства — это крайне дорогой и долгий процесс. Единственный риск — попадание системы в руки сил в результате захвата власти, но при таком сценарии надо больше беспокоиться не о средствах ПВО-ПРО, а тактических ядерных зарядах на Инджирлике.

— Тезис о том, что у Эрдогана мало шансов переизбраться в 2019 тоже, мягко говоря, спорный.

— Обычная практика для оппозиционного издания — критиковать власть и подчеркивать, что действующий режим обречен. Попытка госпереворота наоборот мобилизовала турецкое общество, укрепило ряды сторонников Эрдогана. Они увидели, что существует реальная, а не мнимая угроза, причем не только для ПСР, но и для уничтожения всех достижений в области пресловутой демократии. Как бы Эрдогана ни критиковали, нынешний режим — демократический, а не какая-либо военная диктатура. С другой стороны, власть, конечно, воспользовалась ситуацией и зачистила своих противников и конкурентов.

Эрдоган заработал много политических очков, решившись на проведение операции в Сирии по установлению буферной зоны. С одной стороны, туркам удалось предотвратить соединение курдских кантонов в сплошную дугу на сирийско-турецкой границе. С другой — на север сирийской провинции Алеппо возвращаются беженцы-сунниты, которые не хотят жить под властью Дамаска, там строятся школы, больницы, мечети, создаются правоохранительные органы из тех же сирийцев.