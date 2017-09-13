Без шансов на спасение

Как американские лётчики способствовали военным преступлениям нацистов



Перевозка пленных с парохода «Лакония». Фото Leopold Schuhmacher с сайта wikimedia.org

75 лет назад, 12 сентября 1942 года, гитлеровские подводники потопили британский пароход «Лакония», который, помимо гражданских лиц, перевозил итальянских военнопленных.

Командующий немецким подводным флотом Карл Дёниц отдал приказ о спасении утопающих вне зависимости от их национальной принадлежности. Но подлодки, которые взяли на борт терпящих бедствие людей, были атакованы американскими лётчиками. Результатом стал окончательный отказ нацистской Германии от соблюдения формальных правил ведения морских сражений.

В 1946 году перед Нюрнбергским трибуналом предстали руководители нацистского государства и его вооружённых сил. Среди них были и те, кто командовал германским флотом, в том числе его последний главком гросс-адмирал Карл Дёниц.

Можно сказать, что Дёниц, которого осудили на десять лет, ещё сравнительно легко отделался: он дожил до своего освобождения и написал несколько книг. Причина относительно мягкого приговора заключается в том, что немецкие адмиралы были непричастны к зверствам фашистов на оккупированных территориях и не были связаны с таким страшным порождением гитлеровского рейха, как создание концлагерей.

Дёница признали виновным в военных преступлениях. Безусловным преступлением германского флота считается, в частности, неограниченная подводная война. Инцидент с британским пароходом «Лакония» и действия Дёница в этой ситуации стали не только наглядной иллюстрацией того, как воевали нацистские адмиралы, но и объяснением причин, по которым они зачастую не несли ответственности за свои решения - в том числе и на Нюрнбергском трибунале.

Гибель «Лаконии»

В 1942 году Дёниц ещё не был командующим всем германским флотом, в его ведении находились лишь подводники. На них и лежала вся тяжесть войны на море: немецкий надводный флот в ходе Второй мировой войны проявил себя слабо.

12 сентября 1942 года немецкая подводная лодка U-156, которая занималась боевым патрулированием в южной Атлантике, неподалёку от Кейптауна, обнаружила британский транспорт - пассажирский пароход «Лакония». Капитан Вернер Гартенштейн дал приказ атаковать.

На борту «Лаконии» находились 2789 человек, включая женщин и детей. В это число входили также 1800 итальянских военнопленных. После попадания первой торпеды судно начало крениться, пассажиры и экипаж бросились к шлюпкам. После второго удара погас свет.

Торпеды попали в трюм, где находились военнопленные. Началась паника. Итальянцы выламывали железные решётки и пытались вырваться, чтобы спастись от заполняющей судно воды. На палубе тоже был переполох: шлюпок на всех не хватало.

На этот хаос со своего капитанского мостика смотрел Гартенштейн - его подлодка атаковала британское судно из надводного положения.

Спасать капитан никого не собирался. Адмирал Дёниц ещё в 1939 году, в самом начале войны, издал приказ №154, который запрещал оказывать помощь экипажам затопленных кораблей, если при этом возникала опасность для немецкого судна.

Обычно этот приказ имел расширительную трактовку (ведь опасность может появиться в любой момент), так что спасение людей зависело исключительно от доброй воли капитана.

Однако когда Гартенштейн услышал крики тонущих людей, он понял, что на «Лаконии» находились итальянцы, союзники немцев. Не зная, что в такой ситуации делать, он направил радиограмму Дёницу.

Гросс-адмирал принял решение спасать пассажиров тонущего парохода. Но одна подводная лодка не могла вместить такое большое число людей, и к месту торпедной атаки начали подтягиваться другие немецкие и итальянские подводные суда.

Среди спасённых были не только итальянцы, но и множество англичан и поляков. Командирам подводных лодок удалось связаться с французскими транспортными судами (Франция на тот момент уже была оккупирована Германией, и французский флот немецкие подводники не трогали), и они отправились на помощь.

Привет от союзников

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, немцы вывесили на судах флаги с изображением Красного креста. Но они не помогли.

Дальнейшие события подробно описывает журнал боевых действий U-156:

«11.25. Перед самым подходом двух остальных лодок над нами курсом 70 градусов пролетает четырёхмоторный самолёт с американскими опознавательными знаками. Показывая свои мирные намерения, укрепляем на мостике наклонно большой флаг (2 на 2 метра) Красного Креста. Самолёт пролетает над нами, затем долгое время кружит в стороне. Пытаемся выяснить у него, откуда он и нет ли поблизости каких-либо судов. Ответа не получаем. Самолёт разворачивается и уходит на юго-запад. Через полчаса он внезапно снова появляется над нами».

«12.32. Над нами самолёт того же типа, что и первый. Пролетает на высоте 80 метров прямо по носу лодки. С интервалом в три секунды сбрасывает две бомбы. У нас обрывается кормовой буксирный трос с четырьмя шлюпками. В этот момент на шлюпки падает новая бомба. Одна из шлюпок переворачивается. Самолёт некоторое время кружит неподалёку, а затем бросает четвёртую бомбу в 2 000 - 3 000 метрах от нас. Новый заход - ещё две бомбы. Одна из них разрывается прямо под центральным постом лодки. Рубку закрывает тёмный водяной столб. Центральный пост и носовой отсек докладывают о появлении течи. Приказываю надеть спасательные пояса и всех англичан посадить в шлюпки. Затем распоряжаюсь высадить и итальянцев».



B-24 Liberator. Фото с сайта wikimedia.org

Споры о причинах такого поведения американских лётчиков не утихают до сих пор. Они не могли не видеть знаков Красного креста и, скорее всего, знали, что в лодках находятся союзники американцев - британцы.

Невиновных нет

Результатом действий лётчиков США стал приказ Дёница о полном запрете на оказание помощи гибнущим экипажам судов (исключения делались только для тех, кто представлял военный интерес).

Этот приказ, известный как «Тритон Ноль», привёл к ужесточению войны на море. Теперь люди, которые находились на кораблях, ставших объектом атаки, не могли рассчитывать на спасение - даже в виде особой милости командиров немецких судов.

Жестокость всегда порождает жестокость. С немецкими транспортами тоже перестали церемониться. В дальнейшем, уже в ходе Нюрнбергского трибунала, Дёницу пытались вменить в вину его приказ «Тритон Ноль», однако адвокаты гросс-адмирала смогли доказать, что британцы и американцы вели себя аналогичным образом и что в инциденте с «Лаконией» виновниками гибели уже спасённых из воды людей стали военные лётчики США.

И в этом эпизоде Нюрнбергский трибунал, который не отличался мягкостью к подсудимым, признал Дёница невиновным - гибель «Лаконии» так и осталась безнаказанной.

Автор: Дмитрий Фёдоров