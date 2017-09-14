Госучреждения США обязали отказаться от антивируса «Касперского»

Государственные учреждения США обязали прекратить использование продуктов компании «Лаборатория Касперского» в связи с повышенным риском кибершпионажа.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это ни что иное, как устранение с рынка конкурентоспособной российской компании, сообщает «Газета.ру». На сообщения о запрете Захарова написала: «вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках».

Напомним, накануне на сайте американского Министерства внутренней безопасности появилось официальное заявление, в котором выражено требование прекратить всем государственным учреждениям США использование продукции «Лаборатории Касперского» в ближайшие три месяца.

Официальные представители министерства считают, что программное обеспечение от российской компании может быть скомпрометировано киберпреступниками. Также в директиве упоминается возможная связь между некоторыми сотрудниками антивирусной компании и российскими спецслужбами.