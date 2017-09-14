]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Госучреждения США обязали отказаться от антивируса «Касперского»

11:57 14.09.2017
Евгений Касперский. Фото с сайта kaspersky.ru
Евгений Касперский. Фото с сайта kaspersky.ru
Материалы по теме:

Государственные учреждения США обязали прекратить использование продуктов компании «Лаборатория Касперского» в связи с повышенным риском кибершпионажа.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это ни что иное, как устранение с рынка конкурентоспособной российской компании, сообщает «Газета.ру». На сообщения о запрете Захарова написала: «вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках».

Напомним, накануне на сайте американского Министерства внутренней безопасности появилось официальное заявление, в котором выражено требование прекратить всем государственным учреждениям США использование продукции «Лаборатории Касперского» в ближайшие три месяца.

Официальные представители министерства считают, что программное обеспечение от российской компании может быть скомпрометировано киберпреступниками. Также в директиве упоминается возможная связь между некоторыми сотрудниками антивирусной компании и российскими спецслужбами.

Темы: Антивирус Касперского, Антивирусы и обеспечение безопасности компьютера, Отношения России и США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.09.2017, 19:12
Гость: ник

Ну запретить в РФ американское, что то или несколько продуктов.
14.09.2017, 17:36
Гость: да-да

"Русским нельзя давать никакой возможности проникать на рынок США и нельзя верить."-так он-же, вроде еврей? В сети написано что, имеет гражданство не только РФ.Правда , еще недавно живая вторая жена академика Сахарова уехавшая в америку к своим детям , говорила что, в США развивается ужасный антисемитизм. Еще может ,и у тамошних евреев свои ,бывают разной степени "кашерности"?!
14.09.2017, 14:33
Гость: давно пора в госучреждениях в РФ отказываться от виндов

Отечественные операционки вроде как есть. Так что винды давно не к месту в РФ в гос.учреждениях (давно об этом пишу). Есть ещё линуксы, ну меньше сотрудники будут играть в виндовые игры на работе. Там где нужна обычная почта, офисное обращение, интернет - линукс вполне неплох и даже лучше (устойчивей в работе). Скорее всего ВВП и ДАМ точно винды не нужны для работы))) Так что - ура и с песней.
Хотя по правде это не так просто, поскольку требуется разработка нового программного обеспечения. Досовские программы под линксуом скорее всего пойдут (правда не настраивал сетевые такие программмы), а вот то что ориентировано на SQL сервера и т.п. уже встретит сложности (правда встречалась инфа что есть аналог SQL-серверов). Ну а потом отказ не означает моментальный вывод виндов из обращения. По любому на это нужно время.
Там где программисты пишут на Си, им переход будет не столь трудным (хотя библиотеки придётся перебивать почти однозначно). Возможно многие уже разучились работать с программами компилятарами и придётся их вновь осваивать.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.