]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Станция Cassini сгорела в атмосфере Сатурна

15:17 15.09.2017

Станция Cassini, на протяжении последних 13 лет исследовавшая Сатурн, его кольца и спутник, уничтожена, сообщает NASA.


Фото с сайта nasa.gov

Сигнал от станции пропал 15 сентября 2017 года примерно в 14:55 по московскому времени: Cassini утонула в атмосфере газового гиганта. Тайминг последних часов и дней миссии доступен на сайте NASA, там же можно посмотреть последние снимки, полученные станцией.

Затопление станции в Сатурне позволило избежать биологического загрязнения спутников планеты Энцелада и Титана, где ученые не исключают существование примитивной жизни.

За 13 лет Cassini сделала множество ключевых для планетологии открытий. В частности, станция обнаружила молекулярный водород и диоксид углерода в выбросах из Энцелада, что указывает на наличие в недрах спутника потенциально пригодных для жизни условий.

Cassini считается одной из самых успешных миссий NASA. Станция, запущенная 15 октября 1997-го, только через семь лет, 1 июля 2004-го, вышла на орбиту газового гиганта.

25 декабря 2004-го от станции отделился европейский зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана. Это стало первой мягкой посадкой рукотворного аппарата во внешней Солнечной системе.

Суммарные затраты на миссию Cassini оцениваются в 3,3 миллиарда долларов, ожидается, что анализ полученных в ее ходе данных займет еще несколько лет.

Темы: Космические исследования и открытия, NASA
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.09.2017, 17:12
Зоя

Обалдеть!
Вот это да! Дух захватывает.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.