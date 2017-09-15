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В России заблокирован сайт «Компромат.ру»

12:41 15.09.2017

Сайты Comporomat.ru и kompromat.ru заблокированы и недоступны для пользователей из России.


Скриншот сайта compromat.net

В настоящее время сайты можно открыть с помощью анонимайзеров, а также остается доступной копия ресурса по адресу compromat.net, сообщает газета «Ведомости».

Доступ к ресурсу ограничен согласно федеральному законодательству. Называются три возможные причины для блокировки: нарушение авторских прав, экстремизм и информация, вредящая детям.

По информации газеты, доступ к одной из страниц ресурса ограничен по решению Дорогомиловского районного суда Москвы, вынесенному в апреле 2017 года.

По словам представителя Дорогомиловского суда, по указанному в сервисе номеру дела зарегистрирован иск Ю. Н. Гущина и Ю. В. Хлебникова к Neive Limited (эта компания Андрея Рутберга купила «Компромат.ру» в 2010 году) о признании незаконным распространения персональных данных. Иск был удовлетворен судом в апреле, и вердикт не оспаривался.

Предполагается, что иск к ресурсу, вероятно, подали основатели группы «Гута» Юрий Гущин и Юрий Хлебников (в 2004 году «Компромат» опубликовал статью «Кто владеет Гута-банком», в которой указывалось, что у Гущина и Хлебникова якобы имеются многочисленные судимости).

Темы: Интернет в России, Роскомнадзор
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15.09.2017, 12:48
Кирилл.

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