Ростех разработал систему навигации высокой точности

Госкорпорация Ростех начала испытания системы локальной радионавигации, обеспечивающей повышенную точность при эффективной защите от помех, в том числе искусственно созданных.



Фото с сайта rostec.ru

Создаваемая система позволяет практически полностью исключить возможность враждебного воздействия с целью искажения или похищения навигационных данных. Она обеспечивает наивысшую точность позиционирования объектов – всего до 10 см, причем в трехмерном пространстве. Для сравнения, точность распространенных систем спутниковой навигации сейчас варьируется в диапазоне 1-2 метров.

Потенциально разработка может стать основой для противоугонных систем, защищенных от глушения, систем мониторинга движения транспорта, в том числе беспилотного, а также объектов, которые плохо видны спутникам ГЛОНАСС, например в открытых золотодобывающих карьерах.

Также система локальной навигации позволяет проконтролировать данные о ДТП, необходимые для ГИБДД и страховых компаний. В будущем она может быть использована в наземных беспилотных транспортных средствах, где безопасность движения требует точности в пределах 10 сантиметров.

Передатчики системы, в основе которых разработанные «Росэлектроникой» микросхемы, планируется размещать на вышках мобильной связи. Они обладают более высокими энергетическими возможностями, чем передатчики спутников, размещенных на расстоянии 20 тыс. км от Земли.

При этом сигнал в сети будет не только более устойчив к подавлению, но и защищен от подделки с помощью алгоритма, обеспечивающего его постоянное изменение. В этом заключается одно из основных отличий разработки от глобальных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, сигналы которых хорошо известны, постоянны и могут быть подвержены такому воздействию, как «спуфинг» (подделка) с враждебными целями.

В настоящее время идет тестирование системы, состоящей из четырех передающих устройств. В дальнейшем планируется провести испытания системы с использованием вышек операторов мобильной связи.

Стоимость базовой станции системы составит около 60 тыс. руб. Для конечного пользователя, например автовладельцев, предполагается обеспечить оптимальные потребительские характеристики модуля системы: его размеры не превысят 50х100 мм, а энергопотребление будет минимальным.

Разработка впервые представлена на выставке «Импортозамещение», которая проходит 12-14 сентября в московском «Крокус-Экспо», в рамках объединенной экспозиции Госкорпорации Ростех.