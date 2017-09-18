Минобороны рассказало о модернизированных танках Т-72Б3

Совместное стратегическое учение «Запад-2017» стало первым масштабным испытанием для экипажей танков Т-72Б3 новейшей модификации, которые поступили на вооружение танковой армии Западного военного округа.



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Экипажи танков Т-72Б3 совершают многокилометровые марши по пересечённой местности с различными грунтами, естественными препятствиями, проводят боевые стрельбы в дневное и ночное время, а также отрабатывают совершение скоростных манёвров.

Танки Т-72Б3 новейшей модификации отличает двигатель повышенной мощности, автоматическая коробка передач, камера заднего вида, модернизированная система управления огнём, система автоматизации контроля и управления силовой установкой, обеспечивающая на специальном дисплее контроль механиком-водителем управления. Новая всеракурсная защита танков Т-72Б3 включает многослойное бронирование и противокумулятивные экраны защиты.

14 сентября с.г. стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2017» (ССУ «Запад-2017») вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии.

Основными целями учения являются – совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В учении принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от вооруженных сил Республики Беларусь – около 7,2 тыс. чел., от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 5,5 тыс. чел., из них на территории Республики Беларусь – до 3 тыс. чел.), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.