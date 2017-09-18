]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Минобороны рассказало о модернизированных танках Т-72Б3

10:01 18.09.2017

Совместное стратегическое учение «Запад-2017» стало первым масштабным испытанием для экипажей танков Т-72Б3 новейшей модификации, которые поступили на вооружение танковой армии Западного военного округа.


Фото с сайта mil.ru

Экипажи танков Т-72Б3 совершают многокилометровые марши по пересечённой местности с различными грунтами, естественными препятствиями, проводят боевые стрельбы в дневное и ночное время, а также отрабатывают совершение скоростных манёвров.

Танки Т-72Б3 новейшей модификации отличает двигатель повышенной мощности, автоматическая коробка передач, камера заднего вида, модернизированная система управления огнём, система автоматизации контроля и управления силовой установкой, обеспечивающая на специальном дисплее контроль механиком-водителем управления. Новая всеракурсная защита танков Т-72Б3 включает многослойное бронирование и противокумулятивные экраны защиты.

14 сентября с.г. стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2017» (ССУ «Запад-2017») вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии.

Основными целями учения являются – совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В учении принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от вооруженных сил Республики Беларусь – около 7,2 тыс. чел., от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 5,5 тыс. чел., из них на территории Республики Беларусь – до 3 тыс. чел.), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

Темы: Военные технологии
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.09.2017, 13:47
Гость: Зоя

Для танковых биатлонов эти танки ничего, подходят.
А что касается войны и захвата наших территорий, то амурские острова сдали и при наличии ядерного оружия.
"Да, в 2004 году Китаю были переданы острова в течении реки Амур общей площадью чуть более 300 квадратных километров."
Так что в дорогостоящие игрушечки играются господа власть предержащие.
Это только игрушечки.
18.09.2017, 13:41
Гость: Выключи

компьютер и выбрось на помойку. Сие есть инструмент антихристов.
18.09.2017, 13:08
Гость: Военный обозреватель

Надо полагать, это и есть то, чем долгие годы будет гордиться армия России. Классический танк Т-72. Что до суперсовременной "Арматы" - оказалось, кишка тонка довести сего чудо-монстра до серийного производства. С производством не поспоришь. Так-то вот!
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.