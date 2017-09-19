«Почта России» начнет доставлять посылки с помощью дронов

«Почта России» объявила о планах по тестированию доставки посылок беспилотными летательными аппаратами — дронами.

Как сообщает РИА Новости, пилотный проект планируется запустить в первом — втором кварталах 2018 года в Якутии. Планируется, что дроны будут доставлять посылки весом от 50 до 300 килограмм от сортировочного центра до удаленных отделений почтовой связи.

Для того, чтобы использование дронов стало повсеместным, необходимо разработать соответствующее законодательство. «Это не задача для немедленного внедрения. Тем неменее в удаленных районах такого рода потребности есть», - отметили представители «Почты России».

В свою очередь представители Всемирного почтового союза смотрят скептически на это нововведение. Они отмечают, что ежедневно доставляются миллиарды посылок, и если все они будут «летать по небу», то станет сложно регулировать их движение.

Отмечается, что доставку посылок с помощью дронов планирует ввести в2018 году «Почта Турции».