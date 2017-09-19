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Российский летающий мотоцикл поднялся в воздух

10:03 19.09.2017

Состоялся публичный тестовый полет российского летающего мотоцикла HoverBike S3, созданного резидентом «Сколково». Пилот поднялся на метр над землей и пролетел около километра.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Полигоном для испытаний HoverBike S3 стала гоночная трасса в Волоколамском районе Подмосковья.

По словам Александра Атаманова, гендиректора компании-разработчика HoverSurf (сколковский стартап этой компании называется ОКБ «АТМ грузовые дроны»), «это значимое событие, которое позволяет судить об уровне развития техники». Компания занимается разработкой трех видов летающего транспорта: грузовой дрон, летающий мотоцикл и дрон-такси. Летающий мотоцикл – это гибрид квадрокоптера и мотоцикла, работающий на электрических двигателях.

«Эта сфера переживает бум, дроны повсюду. Очевидно, что вскоре их начнут использовать для транспортировки не только грузов, но и людей. Отрадно, что мы в авангарде этого процесса – нам первым в мире удалось поднять в воздух пилота на электрическом квадрокоптере. Прежде на такой разновидности дронов никто не летал», - рассказывал г-н Атаманов в интервью Sk.ru на Startup Village-2016, где публике впервые был продемонстрирован первый отечественный ховербайк.

В подготовке аппарата к демонстрационному полету под Волоколамском участвовал один из сколковских ЦКП - НПЦ «Сотис».

«Наша лаборатория проводит испытания по электромагнитной совместимости технических средств. 31 августа к нам обратилась компания HoverSurf для срочного восстановления контроллера электродвигателя летательного аппарата накануне показательных выступлений на Moscow Raceway. Для поведения ремонта специалисты НПЦ «Сотис» и HoverSurf разработали методику, которая позволила оперативно, используя имеющееся оборудование в Хакспейсе Сколково, произвести демонтаж и установку новых компонентов на печатную плату. В этот же вечер по этой методике был проведён успешный ремонт и тестирование контроллера электродвигателя, что позволило разработчикам успешно выступить на показательных выступлениях», - рассказал Sk.ru Андрей Федоров из НПЦ «Сотис». 

Темы: Наука и технологии, Технологии и решения, Проект «Сколково»
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 16:37
евгений

да видимо не все еще разворавали в осколково на бред еще денег хватает.
19.09.2017, 15:27
маразм

Если бы это изделие соорудил какой нибудь дядя Вася из Забулдыгино, то первым ему похлопал поскольку у человека руки растут не откуда у дефективных менагеров. А для Сколково - это именно что маразм и типичный распил бюджета.
19.09.2017, 14:42
это же

обычный квадрокоптер,только большой.Интересно сколько средств освоено очковтирателями Сколькова?Какой нибудь дядька в гараже такое же смастырит из китайских комплектующих за копейки.
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