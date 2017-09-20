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Раскрыта главная опасность итальянского супервулкана

10:13 20.09.2017

Международная группа ученых из Италии и США выяснили местоположение магматического пузыря под Флегрейскими полями — вулканической кальдеры рядом с Неаполем (Италия).


Фото: University of Aberdeen

Согласно данным сейсмологов, расплавленные породы находятся под городом-портом Поццуоли и создают давление, которое может усилить извержение до катастрофических масштабов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

В 1980-х годах в районе Флегрейских полей произошел ряд слабых землетрясений из-за попадания магмы в недра кальдеры супервулкана. Ученые определили, что жидкий расплав поднялся на глубину 1-2 километра под поверхностью земли, встретив на своем пути скальные образования. Извержения не случилось, однако раскаленные породы вызвали деформацию литосферы и рост давления, что вызвало подземные толчки. Сейчас магматический очаг находится под Поццуоли и, возможно, Неаполем, а также распространился в сторону моря.

Ученые не могут сказать, когда именно произойдет извержение, однако подчеркивают, что супервулкан становится все более опасным. При этом есть вероятность, что магма найдет выход где-то на дне моря и катастрофы не случится.

Суперизвержение Флегрейских полей произошло около 40 тысяч лет назад и, вероятно, вызвало наступление вулканической зимы. Пепел покрыл территорию площадью более 1,1 миллиона квадратных километров.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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