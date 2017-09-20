НПО Энергомаш начнет сотрудничество с корпорацией «Великая стена»

НПО Энергомаш в рамках Международного авиационно-космического салона Aviation Expo China – 2017 провела рабочую встречу с корпорацией «Великая стена» (Great Wall) о возможном сотрудничестве в области создания жидкостных ракетных двигателей после ратификации межправительственного соглашения по техническому сотрудничеству между Россией и КНР.

Со стороны НПО Энергомаш в переговорах приняли участие заместитель генерального директора по стратегическому развитию Дмитрий Пахомов и главный конструктор предприятия Петр Левочкин. Со стороны корпорации «Великая стена» - вице-президент, генеральный директор корпорации Ван Пин.

Дмитрий Пахомов: «Китайская сторона проявляет большой и стабильный интерес к двигательной тематике, особенно это актуально сейчас, когда в Государственной Думе РФ проходит ратификацию межправительственное соглашение по сотрудничеству между Россией и Китаем в области космической техники. Наша задача выяснить, какие направления в части ЖРД интересуют китайскую сторону, чтобы проинформировать Госкорпорацию «Роскосмос» и быть готовым к началу сотрудничества».

По словам Ван Пин это могут быть и совместная разработка ракетного двигателя, и экспертные оценки со стороны российских специалистов ранее произведённых в КНР двигателей, а также другие формы сотрудничества.

Стенд НПО Энергомаш вызвал большой интерес с китайской стороны, одним из первых его посетила делегация китайского промышленного союза «Сендзянь».