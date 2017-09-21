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Названы сроки неизбежной катастрофы на Земле

17:09 21.09.2017
Изображение с сайта nasa.gov
Изображение с сайта nasa.gov
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Геофизик Даниэль Ротман (Daniel Rothman) из Массачусетского технологического института с помощью математической модели выяснил, что в конце XXI века на Земле начнется новое глобальное вымирание.

Это произойдет в результате изменений в глобальном цикле углерода, вызванных антропогенными выбросами углекислого газа. Статья опубликована в журнале Science Advances, пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.

Ротман проанализировал изменения в геохимическом круговороте углерода за последние 450 миллионов лет, охватив при этом пять великих вымираний, при которых скорость исчезновения видов намного превышала обычную. Он выяснил, что дестабилизация биосферы происходит при достижении «катастрофических порогов» углеродного цикла.

Исследователь вывел формулу, которая связывает относительное изменение объема неорганического углерода в океане со скоростью этого изменения. Он показал, что катастрофа наступит при одном из двух условий. Если углерод накапливается медленно, то вымирание произойдет, когда скорость его аккумуляции превысит темпы, к которым могут адаптироваться экосистемы. В случае быстрой кратковременной аккумуляции роковую роль сыграет величина изменения объема.

По словам ученого, из-за антропогенного выброса парниковых газов в настоящее время осуществляется второй сценарий. К 2100 году накопившийся в океанах углерод приведет к потере биосферой стабильности, что приведет к началу шестого великого вымирания. Исчезновение диких видов животных и растений может продолжаться несколько тысяч лет.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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21.09.2017, 22:42
В.В.

Сочувствую жертве ЕГ Анатолию С. Он даже не знает, что термин "парниковый эффект" происходит от слова парник, а не от слова пар. Иначе он назывался бы "паровой эффект".
21.09.2017, 19:22
Рустем

Через три миллиарда лет потухнет солнце,так. Что бросаем работу и всем в храмы и секты молится и ждать что минует чаша сия землю матушку.
21.09.2017, 18:49
Анатолий С

Если выводы в статье читать наоборот,то получится правильно. Все катаклизмы на земле обусловлены нехваткой углекислоты в природе.
Газы не могут создавать парникового эффекта. Это прерогатива жидкости и твердых тел.
Все комментарии (5)
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