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Астрономы обнаружили аномальный объект между орбитами Марса и Юпитера

10:44 22.09.2017

Астрономы Института Макса Планка в Германии обнаружили аномальный космический объект 288P, сочетающий в себе признаки астероида и кометы.


Фото: ESA/Hubble, L. Calçada

Объект находится в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера и состоит из двух тел, вращающихся вокруг друг друга и окруженных облаком из пыли и газа, сообщается на сайте Phys.org.

Раскрыть необычные свойства объекта удалось при помощи космического телескопа Hubble. Как показали результаты наблюдений, на двух астероидах, связанных гравитацией и удаленных друг от друга на 100 километров, происходит сублимация водяного льда. В результате этого образуется кома, а также длинный хвост из газа.

Объект 288P движется по сильно вытянутой орбите, что также характерно для комет.

Астрономы отмечают, что это первый обнаруженный парный астероид, который проявляет подобные свойства.  

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия
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