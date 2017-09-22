Спутник «Глонасс-М» выведен на целевую орбиту

22 сентября 2017 года в 03:03 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты космического назначения (РКН) среднего класса «Союз-2.1б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М».



Модель КА Глонасс-К на выставке CeBIT. Фото Jürgen Treutler с сайта wikimedia.org

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Через три минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат «Глонасс-М» был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата «Глонасс-М» функционируют нормально.

Выведенный на орбиту космический аппарат пополнит орбитальную группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС». В настоящее время в составе орбитальной группировки «ГЛОНАСС» 25 космических аппаратов, из которых космический аппарат нового поколения «Глонасс-К» проходит летные испытания, и один космический аппарат «Глонасс-М» находится на исследовании главного конструктора системы.