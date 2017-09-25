С космодрома в США запущен секретный спутник-разведчик

Ракета-носитель Atlas V с секретным спутником-разведчиком стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Пуск ракеты с миссией NROL-42 для Национального разведывательного управления состоялся 24 сентября в 08:49 по московскому времени.

Планировалось, что запуск будет осуществлен 22 сентября, но его перенесли из-за неисправности батареи на разгонном блоке носителя. До этого пуск откладывался в связи с приближением урагана «Ирма», Об сообщает портал NASA Spaceflight.

Подробная информации о спутнике не разглашается. Однако, как отмечает портал Gears Of Biz, аппарат может быть оснащен дополнительным пакетом инструментов.

В их числе прибор HEO-4. Он представляет собой космическую систему, способную отслеживать запуски ракет в северных широтах.