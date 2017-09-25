]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

С космодрома в США запущен секретный спутник-разведчик

13:49 25.09.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Ракета-носитель Atlas V с секретным спутником-разведчиком стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Пуск ракеты с миссией NROL-42 для Национального разведывательного управления состоялся 24 сентября в 08:49 по московскому времени.

Планировалось, что запуск будет осуществлен 22 сентября, но его перенесли из-за неисправности батареи на разгонном блоке носителя. До этого пуск откладывался в связи с приближением урагана «Ирма», Об сообщает портал NASA Spaceflight.

Подробная информации о спутнике не разглашается. Однако, как отмечает портал Gears Of Biz, аппарат может быть оснащен дополнительным пакетом инструментов.

В их числе прибор HEO-4. Он представляет собой космическую систему, способную отслеживать запуски ракет в северных широтах.

Темы: США, Космические исследования и открытия
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.09.2017, 15:51
Гость: ник

а канаверал?
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.