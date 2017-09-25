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В России разработан новый электроракетный двигатель‍ КМ-75

16:18 25.09.2017
Фото с сайта kerc.msk.ru
Фото с сайта kerc.msk.ru
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Центр имени Келдыша разработал новый электроракетный двигатель КМ-75, предназначенный для космических аппаратов.

Производство КМ-75 должно начаться в ближайшее время, сообщил глава отдела электрофизики Центра им. Келдыша Александр Ловцов. По его словам, на производство такого двигателя нужен год, сообщает ТАСС.

«Первая в мире машина на 800 вольт - КМ-75 - будет разработана нами. Двигатель на 800 вольт полностью квалифицирован, и уже в ближайшее время начнется его производство, квалифицирован опытный образец», отметил Ловцов.

Напомним, в 2022 году должен состояться первый полет пилотируемого корабля «Федерация». В настоящее время для него разрабатывается ракета-носитель среднего класса «Союз-5». 

Темы: Наука и технологии, Новые технологии
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.09.2017, 02:11
Гость: Не двигатель это,

А вспомогательная силовая установка для обеспечения электричеством космических объектов. Напряжением 800 вольт.
Ничего принципиально нового.
Но хочется кому-то чтобы у российского обывателя каждый день радости было полные штаны.
26.09.2017, 01:48
Гость: "800 вольт"

Это что, скорость, тяга, или может высота?
И в ТАСС завелись вольтанутые журналисты.
25.09.2017, 23:25
Гость: Николя

Занятно, что в "рабочие тела" назначать?
:-)
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