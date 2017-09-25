В России разработан новый электроракетный двигатель‍ КМ-75

Центр имени Келдыша разработал новый электроракетный двигатель КМ-75, предназначенный для космических аппаратов.

Производство КМ-75 должно начаться в ближайшее время, сообщил глава отдела электрофизики Центра им. Келдыша Александр Ловцов. По его словам, на производство такого двигателя нужен год, сообщает ТАСС.

«Первая в мире машина на 800 вольт - КМ-75 - будет разработана нами. Двигатель на 800 вольт полностью квалифицирован, и уже в ближайшее время начнется его производство, квалифицирован опытный образец», отметил Ловцов.

Напомним, в 2022 году должен состояться первый полет пилотируемого корабля «Федерация». В настоящее время для него разрабатывается ракета-носитель среднего класса «Союз-5».