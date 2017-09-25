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Россия поможет ОАЭ в подготовке собственных космонавтов

09:58 25.09.2017
Центр подготовки космонавтов © KM.RU, Кирилл Зыков
Центр подготовки космонавтов © KM.RU, Кирилл Зыков
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Россия и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Россия окажет помощь в отборе и подготовке арабских космонавтов, сообщает РИА Новости.

Российские специалисты помогут отбирать кандидатов, а также окажут поддержку в организации тренировок, которые можно будет частично проводить в россйском Центре подготовки космонавтов.

По данным агентства, ОАЭ планируют расширить свю космическую программу и не только ее пилотируемую часть. Это может быть как совместное с Россией производство космической техники, так и проведение научных экспериментов на МКС.

Между тем, Австралия объявила о создании собственного космического агентства. По словам министра образования страны, сенатора Саймона Бирмингема, агентство займется изучением космического пространства в мирных целях, разработкой, а также внедрением новых технологий в области космоса.

Ожидается, что новое ведомство будет сотрудничать с ведущими космическими агентствами мира, в том числе с NASA, Европейским космическим агентством и «Роскосмосом».

Темы: Россия, Австралия, ОАЭ, Космические исследования и открытия, Космонавтика в мире, Роскосмос
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Комментарии читателей
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25.09.2017, 15:53
Гость: ник

арабы так сяк а англо саксы в космосе это слишком, как например с правами нац.менов в той же Австралии?!
25.09.2017, 14:10
Гость: РФ-щедрая душа

РФ помогает всем на свете, кроме своих пенсионеров, детей и безработных. Вот теперь Эмираты нарисовались, как беднякам не помочь?
25.09.2017, 13:14
Гость: иван з.

До чего сильны стереотипы! Я тоже первым делом про верблюда подумал.
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