Россия поможет ОАЭ в подготовке собственных космонавтов

Россия и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Россия окажет помощь в отборе и подготовке арабских космонавтов, сообщает РИА Новости.

Российские специалисты помогут отбирать кандидатов, а также окажут поддержку в организации тренировок, которые можно будет частично проводить в россйском Центре подготовки космонавтов.

По данным агентства, ОАЭ планируют расширить свю космическую программу и не только ее пилотируемую часть. Это может быть как совместное с Россией производство космической техники, так и проведение научных экспериментов на МКС.

Между тем, Австралия объявила о создании собственного космического агентства. По словам министра образования страны, сенатора Саймона Бирмингема, агентство займется изучением космического пространства в мирных целях, разработкой, а также внедрением новых технологий в области космоса.

Ожидается, что новое ведомство будет сотрудничать с ведущими космическими агентствами мира, в том числе с NASA, Европейским космическим агентством и «Роскосмосом».