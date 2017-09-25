Полетаем: каким правилам следовать при запуске дрона

Согласно изменениям в законодательстве, сегодня коптер нельзя запустить просто по желанию, ничего не нарушив при этом

Беспилотные летательные аппараты — в обиходе коптеры или дроны — прочно вошли в нашу жизнь. Их используют для видео- или фотосъемки, доставки небольших грузов и просто для развлечения. Рассказываем, как правильно запустить беспилотник.

Популярность беспилотных аппаратов ежегодно растет. Вместе с тем прибавляется забот у их владельцев. Согласно последним изменениям в законодательстве, сегодня коптер нельзя запустить просто по желанию, ничего не нарушив при этом. Сначала его нужно зарегистрировать, а затем получить разрешение на использование воздушного пространства.

Для чего нужна регистрация?

Сегодня регистрация беспилотных аппаратов регулируется Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 291 «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации».

Согласно поправкам, внесенным в статью 33, беспилотные гражданские воздушные суда весом от 250 граммов до 30 килограммов подлежат учету. Норма о регистрации вступила в силу 5 июля 2017 года. Это означает, что ставить на учет придется всю летающую технику - от коптеров до детских вертолетов и самолетов.

Как это будет происходить

Несмотря на то что федеральный закон вступил в силу, постановка на учет летающей техники пока не проводится. Это связано с тем, что еще не принят нормативный документ о порядке регистрации беспилотников. Но в скором времени это произойдет: проект соответствующего постановления разработан и готовится к направлению в Минюст и Правительство России.

Регистрацией займется ФГУП «Защитаинфотранс», подведомственное Минтрансу России. Чтобы пройти эту процедуру, собственник беспилотника должен будет зарегистрироваться на едином электронном портале оператора системы учета. Будет установлен срок, в течение которого он должен это сделать.

При этом надо будет указать персональные данные (фамилию, имя и отчество, дату рождения, почтовый и электронный адрес и другие сведения). После этого на электронную почту владельца беспилотника придет уведомление об учете воздушного судна. Затем по месту жительства «внешнего пилота» по почте придет учетный опознавательный знак. Он крепится на корпус аппарата.

Предполагается, что это будет специальная радиочастотная (RFID) метка. С ее помощью коптер станет распознаваемым на расстоянии до 300 метров.

Процедура учета будет проводиться бесплатно. Владельцы дронов массой меньше 250 граммов по-прежнему могут пользоваться ими без регистрации.

До вступления в силу постановления о порядке регистрации беспилотных летательных аппаратов никаких правовых последствий для владельцев коптеров и других беспилотных летательных аппаратов весом до 30 килограммов не наступит. Ими можно владеть, их можно запускать, но при условии наличия разрешения на полет.

Что касается беспилотников тяжелее 30 килограммов, то их учет регулируется Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 462 «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов». Он вступил в силу с 30 марта 2016 года.

Регистрацией таких коптеров занимается Росавиация. Заявку в территориальное управление ведомства можно подать лично, через законного представителя, почтой или через курьера. К заявлению следует приложить квитанцию об оплате госпошлины (она составляет 350 рублей) и правоустанавливающие документы на беспилотный аппарат.

Рассмотрение займет десять рабочих дней, затем ведомство либо зарегистрирует беспилотник, либо откажет в этом с обоснованием ответа. Важно, что владелец беспилотного аппарата весом от 30 килограммов может быть лишен «авиаправ» из-за судимости или употребления наркотиков.

Как получить разрешение на полет

Однако одной только регистрацией коптера не обойтись. Сегодня воздушное пространство над Москвой закрыто, а значит, для того чтобы запустить аппарат, нужно специальное разрешение. Чтобы его получить, надо подать заявление в городской Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

В заявлении юридическим лицам следует указать полное наименование организации, организационно-правовую форму, ОГРН, ИНН, адрес, фамилию, имя и отчество руководителя. Физические лица должны указать фамилию, имя и отчество, номер СНИЛС, место жительства, данные паспорта, номер контактного телефона и адрес электронной почты.

Также в обращении необходимо указать цель запуска беспилотника, дату, время и место, высоту и длительность работ, а также вид воздушного судна, его принадлежность, государственный и регистрационный знаки, серийный номер, шумовые характеристики, количество двигателей.

Кроме того, надо представить данные свидетельства о регистрации воздушного судна и сертификата эксплуатанта (когда и кем выданы эти документы). Вместе с запросом следует предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя.

После этого заявка будет направлена на согласование в Генеральный штаб, Межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта центральных районов Росавиации, Федеральную службу охраны Российской Федерации, Управление Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области, Главное управление Министерства внутренних дел России по Москве, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, ГУП «Мосгоргеотрест».

Процедура займет не более 24 рабочих дней. Получить ответ можно лично, по почте и через законного представителя.