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Раскрыта тайна строительства египетских пирамид

11:40 26.09.2017

Группа исследователей под руководством американского археолога Марка Ленера (Mark Lehner) обнаружила древний папирус, в котором описан ход строительства пирамиды Хеопса.


Фото Ricardo Liberato с сайта wikimedia.org

В частности, в документе раскрывается, каким образом египтяне перевозили 2,5-тонные блоки из известняка и гранита на 800 километров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Автор, который был надсмотрщиком 40 рабочих, описывает, как египтяне отвели воду от Нила и проложили через плато Гиза искусственные русла. Строители использовали деревянные лодки, соединенные канатами, и перемещали на них блоки через систему каналов почти до самого подножия пирамиды.

Кроме папируса, были также обнаружены останки церемониальной лодки, которая символизировала власть фараона Хеопса в загробном мире. Трехмерное лазерное сканирование позволило определить, что доски были сплетены веревкой.

Согласно современным научным данным, гранит для внутренних камер пирамид добывался в Асуане, который находился в 860 километрах к югу от Гизы, а известняк — из Туры в 12 километрах от места строительства.

Темы: Египет, Археология, Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.09.2017, 15:29
Гость: Бтр

Подобная версия уже в фильме по тв давалась лет 5 назад помню.
26.09.2017, 15:23
Гость: :)

Вы оглянитесь вокруг . Главная "прелесть" капитализма: непрекращающиеся войны за доступ к природным ресурсам и дешевой рабской рабочей силе. Если капитализм с его войнами продержится еще несколько веков, то при нынешних темпах развития военных технологий, человечество до 3000 года не доживет. Так что, пока можете, получайте удовольствие от некоммунистической туалетной бумаги, капиталистических джинсов и колбасы, произведенной из бумаги и химикатов. Оно это долго не протянется. А в группу избранного, денежного золотого миллиарда, готовящегося к исчезновению человечества, ваши потомки не попадут.
26.09.2017, 15:23
Гость: Эта версия

подробно рассмотрена в научно-популярном фильме "Пятый элемент"
Все комментарии (17)
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