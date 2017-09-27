Ученые выяснили, кто «кормит» атмосферу парниковыми газами

Сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ вернулись из экспедиции, в ходе которой вместе с коллегами из Института биологии Республики Коми изучали роль болот в формировании состава речной воды.

Исследователи произвели отбор проб на отрезке около полутора тысяч километров: от Васюганских болот до тундры. Предварительный анализ дал неожиданный результат: малые притоки рек содержат в себе в 10-30 раз больше углекислого газа и метана, чем крупные водные артерии.

- В летний период, когда мерзлые болота оттаивают, они дают сток воды, которая по мелким водотокам попадает в речную сеть, – рассказывает научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Сергей Лойко. – Химические элементы, высвободившиеся из почвы, переносятся по мелким ручьям в крупные водоемы. Ранее этим «речным капиллярам» не уделялось пристального внимания, и до сих пор нет четкого представления, как меняется вода, когда она из почвы выходит в открытый водоем.

Поэтому в 2017 году руководитель лаборатории, ученый обсерватории Миди-Пиренейз (Тулуза, Франция) Олег Покровский поставил задачу выяснить, какие именно вещества высвобождаются и насколько они мобильны, а также изучить особенности их трансформации при транспортировании в речную сеть.

Исследователи произвели отбор нескольких сотен проб из крупных болотных массивов, влияющих на регуляцию климата. Маршрут ученых пролегал от Васюганских болот до тундровой зоны. Объектами внимания стали болота, расположенные в устьях рек Обь, Таз, Надым, Пур.

На протяжении всего экологического коридора исследователи взяли около 1400 образцов воды и почвы. Частично их анализировали в полевых условиях, но основная исследовательская работа ведется сейчас в Институте биологии и лабораториях ТГУ и Миди-Пиринейз.

- Очень важно, что отбор проводился в течение одного сезона, в таком случае погрешности сравнительного анализа сводятся к минимуму, – говорит Сергей Лойко. – Одним из наиболее интересных открытий этой экспедиции является то, что маленькие ручьи содержат в себе в десятки раз больше углекислого газа, нежели реки, в которые они впадают. Разница значений приблизительно такова: от 400-2000 ppm в больших реках до 12 000-13 000 ppm в «речных капиллярах». В научной литературе по Западной Сибири таких данных мы не встречали.

Резкое снижение концентрации объясняется тем, что по пути от болота, из которого ручьи получают комплекс химических элементов, до реки, которой они отдают эти вещества, происходит дегазация воды – парниковые газы выбрасываются в атмосферу. Однако окончательные выводы ученые сделают по завершении лабораторных исследований, и уже сейчас очевидно – роль малых рек и других подобных объектов в регуляции климата может быть существенно больше, чем считалось ранее.