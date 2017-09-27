]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Россия и США создадут космическую станцию на орбите Луны

20:45 27.09.2017
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
Материалы по теме:

Главы космических агентств России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, начиная с 2024 года, заявил журналистам глава «Роскосмоса» Игорь Комаров на Международном астронавтическом конгрессе-2017 в Австралии.

Оговорено, что участие в проекте могут принять Китай, Индия, а также другие страны БРИКС.

«Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 году», — сказал Комаров.

Темы: Космические исследования и открытия, Отношения России и США, Роскосмос
Источник: «Русская весна»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.09.2017, 03:07
Гость: Ну-ну

Кудабы ещё слетать, чтоб увеличить госдолг :)? и распилить очередной триллион...
28.09.2017, 01:59
Гость: иван

правильно лучше сотрудничества и дружбы нет ничего лучшего между народами
28.09.2017, 01:30
Гость: Патриот Федерации

У нас Федерация. У нас всё Федеральное. И половина станции тоже Федеральная.
Все комментарии (16)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.