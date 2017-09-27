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Александр Сергеев стал новым президентом РАН

12:19 27.09.2017

Избрание Сергеева должен утвердить Владимир Путин


Здание Президиума РАН © KM.RU, Алексей Белкин

Президентом Российской академии наук избран Александр Сергеев, ранее занимавший в ней должность директора Института прикладной физики.

Об этом журналистам сообщил председатель счетной комиссии общего собрания РАН Юрий Балега, сообщает «Интерфакс».

По итогам второго тура голосования Сергеев набрал 1045 голосов, а его соперник, академик Роберт Нигматулин, - 412.

Избрание Сергеева должен утвердить президент России Владимир Путин.

На пост президента РАН также претендовали генеральный директор Всероссийского НИИ авиационных материалов Евгений Каблов, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников и председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Владислав Панченко.

Напомним, 20 марта в ходе заседания общего собрания РАН было принято решение о переносе выборов президента. Решение было принято после того, как все претенденты сняли свои кандидатуры.

Собрание проголосовало за продление президентских полномочий Владимира Фортова, однако он сам был против подобного решения и исполняющим обязанности главы РАН стал Валерий Козлов.

Темы: Российская Академия наук
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