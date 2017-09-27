Японцы убили 177 китов во имя науки

Управление рыболовного промысла Японии отчиталось об убийстве 177 китов у северо-восточного побережья страны.



Горбатый кит. Фото Zorankovacevic с сайта wikimedia.org

Китов отловили для исследований внутренностей животных, сообщает Channel NewsAsia.

Отмечается, что японские ученые таким образом собирают данные о содержимом желудков этих млекопитающих и уже отчитались о проделанной работе перед Международной комиссией по промыслу китов (IWC). Всего во время миссии три китобойных судна выловили 43 особи малого полосатика и 134 сейвала.

Охота на китов ради прибыли запрещена Международной конвенцией о регулировании китобойного промысла. Наряду с этим по международному соглашению 1987 года разрешено «проводить исследования на китах с возможным летальным исходом».

Токио настаивает, что действует строго в законных рамках, однако периодически становится объектом внимания защитников природы. Они обвиняют Японию в том, что она прикрывается исследовательскими целями, а на самом деле мясо китов продается в супермаркетах страны.

В апреле сообщалось, что японские китобои убили по меньшей мере 333 малых полосатика в рамках программы экологических исследований, которую поддерживает правительство.