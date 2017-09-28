Первая модель советского спутника ушла с молотка за 850 тысяч долларов

На аукционе Bonhams с молотка ушла модель первого спутника Земли «Спутник-1».



Фото с сайта bonhams.com

Как сообщается на сайте торгов, итоговая цена лота составила 847,5 тысяч долларов.

Продавцом спутника с радиопередатчиком в рабочем состоянии выступил частный коллекционер, австриец Хайнц Миллер. В комплекте с артефактом шел винтажный радиоприемник Tesla Maj 620A. Данная тестовая модель была создана для проверки электромагнитной совместимости и электромагнитных помех.

Спутник с серийным номером 0K6-1/002/1957 представляет из себя полированную алюминиевую сферу с четырьмя антеннами весом примерно 45 килограммов. Отмечается, что это одна из пяти существующих моделей первого искусственного спутника Земли. вторая хранится в музее российской РКК «Энергия», третья - в Музее полетов в американском Сиэттле, оставшиеся две находятся в частных коллекциях.

Считается, что именно запуск «Спутника-1» 4 октября 1957 года положил начало космической гонке. США ускорили темпы космических разработок, но со вторым спутником все равно раньше успел СССР: 3 ноября 1957 года в космос на «Спутнике-2» полетело первое живое существо: собака Лайка. Первый спутник США поднялся на орбиту только в феврале 1958 года, через месяц после того, как «Спутник-1» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.