Глава SpaceX представил Big F*cking Rocket

Илон Маск представил проект транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket).

Выступая на мероприятии International Astronautical Congress 2017, глава компании SpaceX в шутку назвал данный носитель Big F*cking Rocket, сообщает The Washington Post.

По данным источника, система BFR включает в себя многоразовую сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, который может вместить около 100 пассажиров. Система предназначена для околоземных полетов, в частности, к МКС, а также запусков спутников и различных космических аппаратов. Кроме того, по словам Маска, она может найти применение в миссиях на Луну и Марс.

В будущем BFR должна заменить все действующие и создаваемые ракеты и корабли SpaceX.

На низкую опорную орбиту ракета системы BFR способна вывести 150 тонн, а на первую ступень носителя планируется установить 31 двигатель Raptor.