]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Глава SpaceX представил Big F*cking Rocket

20:45 29.09.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Илон Маск представил проект транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket).

Выступая на мероприятии International Astronautical Congress 2017, глава компании SpaceX в шутку назвал данный носитель Big F*cking Rocket, сообщает The Washington Post.

По данным источника, система BFR включает в себя многоразовую сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, который может вместить около 100 пассажиров. Система предназначена для околоземных полетов, в частности, к МКС, а также запусков спутников и различных космических аппаратов. Кроме того, по словам Маска, она может найти применение в миссиях на Луну и Марс.

В будущем BFR должна заменить все действующие и создаваемые ракеты и корабли SpaceX.

На низкую опорную орбиту ракета системы BFR способна вывести 150 тонн, а на первую ступень носителя планируется установить 31 двигатель Raptor.

Темы: Космические исследования и открытия, Наука и технологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.09.2017, 00:32
Гость: Гость2

Гость, вот ты гонишь. Клоун твой Илон. Он искусно деньги из государства вытягивает.
29.09.2017, 23:22
Гость: Илон Маск - гений

Я преклоняюсь перед невероятной энергией и творческим потенциалом этого человека. Илон Маск - гений, равного которому не было более 200 лет.
Ни Энштейны с их насостоявшимися теориями, ни Билы Гейтсы не сравнимы с этим мужественным и уникальным человеком.
Он реален и практичен, он создает новую форму жизни человечества без загрязнения окружающей среды. Это человек, спасающий наше будущее.
Его электромобили Тесла - это первый гигантский вызов всей международной транскорпоративной элите, сидящей на нефте газовой игле сверхмегадоходов. Он бросил вызов Рокфеллерам, Ротшильдам, Фордам, Автогигантам. Как он говорит его главная цель - уничтожить двигатели внутреннего сгорания ибо они отравляют жизнь всей планеты и человечества. Илон Маск сделал это. Он открыл гиганский завод в Калифорнии по выпуску первых серийных электромобилей. Он получил разрешение федеральных властей США на рытье тонеля для его сверхскоростных Луп экспрессов на электромагнитной подвеске. Уже пройдены первые испытания и проект перешел в практическую плоскость.
Скорость и безопастность, экологическая чистота и доступные возможности сверхскоростных коммуникаций. А его проект с космическим транспортом вместо загрязняющих тоннами токсических выбросов в атмосферу от самолетов. Это же вызов всей авиа индустрии мира. Я уверен, Илон Маск достигнет своей цели. Его проекты для путешествий на другие планеты реалнее НАСА и Байконура. Илон Маск просил поддержки у России, но воры-чинуши отказали ему. Посмотрим в будущее......
29.09.2017, 22:58
Гость: Это фикция

и тупиковый путь развития космонавтики, призванный за счёт типа частных средств, вовлечь Россию в подобные прошлой лунной программе с фиктивной высадкой на Луну (полнейший обман) или реальному Шаттлу, тупиковые пути технологического развития, ведь на кону весь мир и более того... Будущее за самолётами типа МИГ, уже сегодня способного выходить на низкие космические орбиты и запуска более тяжёлых многоразовых систем типа Бурана с помощью воздушного старта. Для этих целей В СССР был создан триплан Молния-100 (Геракл)произведший запуски нескольких маломерных челноков БОРов, грузоподъёмностью 500 тонн, которой американцы не могут достичь даже спустя 30 лет. Но тогда две программы оказались не под силу и победил Буран и Мрия, свёрнутые в 90-х, а Молния- 100 не получил как и Мрия даже мелкосерийного производства.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.