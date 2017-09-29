Российские студентки нашли в Испании кости доисторических животных

Студентки ГИ НГУ Екатерина Швейгерт и Юлия Благун приняли участие в раскопках памятников эпохи среднего палеолита Рока Сан Мигель в Испании, где были обнаружены каменные орудия и скелеты древних животных.

Участие новосибирских студенток в раскопках стало возможным благодаря соглашению между институтом Сарагосы и НГУ. Екатерина и Юлия провели в Испании три недели.

– Раскопки проходили в Арагоне, автономной области на севере полуострова, на пелеолитическом памятнике. Он представляет собой одну из немногочисленных для этой области открытых стоянок неандертальцев. Это относительно туристическое место, примерно в двух-трех метрах от памятника находится смотровая площадка, откуда можно посмотреть следы динозавров. Первыми эту территорию обследовали палеонтологи, археологов привлекли чуть позже, когда были обнаружены каменные орудия, – рассказала Екатерина Швейгерт.

Памятник археологии, на котором ей довелось поработать, Екатерина охарактеризовала как сложный, но интересный. Каменистый ландшафт, работа киркой, типичная для Испании сиеста.

– Испанцы работают достаточно расслабленно. Из находок в этом году были каменные орудия, кости животных, а в последние дни экспедиции мы с Юлией самостоятельно зачистили остатки древнего очага для его последующей фотофиксации и фиксации на плане. Кроме того, за время пребывания в Испании нам удалось посетить ряд местных археологических и культурно-исторических памятников, ценных в масштабах всей Европы.

Например, мы были в пещере Парко, Кова Гран, в пещере Габаса и др. Интересно было посмотреть, как рядом с этими археологическими памятниками работают выездные лаборатории. У нас находки моют вручную, вручную вкладывают в пакеты паспорта и «шифруют» (подписывают тушью и пером), а там в одной из лабораторий увидели очень современное оборудование, которое чуть ли не на каждый камень приклеивают штрих-код, чтобы потом получить всю информацию о находке в специальной программе, – поделилась впечатлениями Екатерина Швейгерт.

На данный момент у НГУ и института Сарагосы есть все предпосылки к долговременному сотрудничеству с последующим обменом студентов для проведения раскопок на территории России и Испании.