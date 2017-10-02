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В России появится собственная операционная система для самолетов

20:00 2.10.2017

Российские разработчики готовят к запуску операционную систему для отечественного пассажирского самолета МС-21, которая позволит защитить разработку от возможных санкций Запада.


Фото с сайта government.ru

Заказчиком системы выступил Минпромторг, в пресс-службе которого подтвердили информацию о разработке. Сертификат на операционную систему планируется получить в конце 2019 года, сообщают «Известия».

По информации источника, новая система называется JetOS, а разрабатывается она в рамках научно-исследовательской работы без привязки к конкретному самолету. В настоящее время уже существует ее рабочий прототип, который активно тестируется.

По мнению экспертов, создание отечественной ОС - это новый шаг в развитии авионики, который откроет для России новые перспективы на рынке.

Отметим, что отечественный лайнер МС-21 может быть официально представлен в России в 2018 году.

Темы: Операционная система, Авиастроение
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 23:50
Гость: Тульский безлимит

Господи,зачем ты помогаешь идиотам?
02.10.2017, 22:23
Гость: gvozd

это новый шаг в развитии авионики, который откроет для России новые перспективы на рынке.
--
забавно, вроде бы позитивная новость.
но маразм продолжается - главное что новые перспективы на экспорт, а не внутренний рынок.
разруха у них в головах..
02.10.2017, 21:52
Гость: Дорогая редакция

Теперь каждый, имеющий такой самолет, сможет воспользоваться отечественной операционной системойю
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