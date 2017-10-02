В России появится собственная операционная система для самолетов

Российские разработчики готовят к запуску операционную систему для отечественного пассажирского самолета МС-21, которая позволит защитить разработку от возможных санкций Запада.



Фото с сайта government.ru

Заказчиком системы выступил Минпромторг, в пресс-службе которого подтвердили информацию о разработке. Сертификат на операционную систему планируется получить в конце 2019 года, сообщают «Известия».

По информации источника, новая система называется JetOS, а разрабатывается она в рамках научно-исследовательской работы без привязки к конкретному самолету. В настоящее время уже существует ее рабочий прототип, который активно тестируется.

По мнению экспертов, создание отечественной ОС - это новый шаг в развитии авионики, который откроет для России новые перспективы на рынке.

Отметим, что отечественный лайнер МС-21 может быть официально представлен в России в 2018 году.