Уфологи разглядели в природном явлении полупрозрачный корабль пришельцев

На YouTube появился ролик, на котором показана странная световая аномалия в небе над США.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Природное явление было снято на видео одним из местных жителей, но некоторые уфологи считают, что это было НЛО.

Как можно видеть, на кадрах сквозь облака необычной формы пробиваются лучи солнца, общая картина чем-то напоминает инопланетный корабль или пирамиду.

Напомним, что это уже не первый случай, когда жители США якобы наблюдают «НЛО». Так, в конце августа в Лос-Анджелесе один из местных жителей заснял неопознанный объект, зависший над его кварталом.