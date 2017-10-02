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Уфологи разглядели в природном явлении полупрозрачный корабль пришельцев

17:25 2.10.2017

На YouTube появился ролик, на котором показана странная световая аномалия в небе над США.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Природное явление было снято на видео одним из местных жителей, но некоторые уфологи считают, что это было НЛО.

Как можно видеть, на кадрах сквозь облака необычной формы пробиваются лучи солнца, общая картина чем-то напоминает инопланетный корабль или пирамиду.

Напомним, что это уже не первый случай, когда жители США якобы наблюдают «НЛО». Так, в конце августа в Лос-Анджелесе один из местных жителей заснял неопознанный объект, зависший над его кварталом.

Темы: Природные явления и катаклизмы, Интересные факты в мире науки
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 20:15
Гость: !

каждый сходит с ума по своему и не надо им мешать.
02.10.2017, 19:17
Гость: АгентСмит

Ну все правильно. Все мы знаем по американским киношкам, что пришельцы сначала на сша нападют...
02.10.2017, 19:08
Гость: Algol

Знаете , у меня есть фото за городом - где может почудиться "день независимости 2-ая часть
Только я не еврей ))))))))))))))
Им то как раз и надо бы свое государство Израиль - а то мыкались ... не зная угла. от этого постоянно чудилось - желания и в конце концов напали на реал по стечении обстоятельств..........
А если проще - гляньте на Доу - Джонс - разглядеть можно Икара - вон он там летает.......
Все комментарии (5)
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