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Компания Lockheed Martin представила проект марсианской орбитальной станции

12:21 2.10.2017

В основе предложенной архитектуры лежит модульная конструкция


Стоп-кадр из видео в YouTube

Компания Lockheed Martin на мероприятии IAC2017 (International Astronautical Congress) представила подробности своего проекта марсианской орбитальной станции Mars Base Camp.

В основе предложенной архитектуры лежит модульная конструкция. Со станции на Красную планету предлагается совершать миссии с участием до четырех человек и продолжительностью две-три недели.

Одноступенчатый посадочный аппарат, предлагаемый Lockheed Martin, весит 110 тонн, из них 80 тонн приходится на компоненты топлива (водород и кислород), которое планируется добывать на поверхности Марса электролизом воды.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Миссию к Марсу возможно будет запустить после 2028 года.

Мероприятие IAC2017 (International Astronautical Congress), 68-й конгресс Международной федерации астронавтики, проходило 25-29 сентября в Аделаиде (Австралия). В нем приняли участие ведущие национальные космические агентства и компании планеты.

На том же IAC2017 NASA и Роскосмос IAC2017 подписали заявление о намерениях по программе окололунной станции, а SpaceX - проект транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket).

Напомним, Lockheed Martin является одним из основных партнеров NASA по созданию лунной орбитальной станции Deep Space Gateway, также аэрокосмический гигант разрабатывает лунно-марсианский пилотируемый корабль Orion.

Темы: Космические исследования и открытия, Наука и технологии
Источник: «Лента.ру»
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