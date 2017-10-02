Компания Lockheed Martin представила проект марсианской орбитальной станции

В основе предложенной архитектуры лежит модульная конструкция



Стоп-кадр из видео в YouTube

Компания Lockheed Martin на мероприятии IAC2017 (International Astronautical Congress) представила подробности своего проекта марсианской орбитальной станции Mars Base Camp.

В основе предложенной архитектуры лежит модульная конструкция. Со станции на Красную планету предлагается совершать миссии с участием до четырех человек и продолжительностью две-три недели.

Одноступенчатый посадочный аппарат, предлагаемый Lockheed Martin, весит 110 тонн, из них 80 тонн приходится на компоненты топлива (водород и кислород), которое планируется добывать на поверхности Марса электролизом воды.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Миссию к Марсу возможно будет запустить после 2028 года.

Мероприятие IAC2017 (International Astronautical Congress), 68-й конгресс Международной федерации астронавтики, проходило 25-29 сентября в Аделаиде (Австралия). В нем приняли участие ведущие национальные космические агентства и компании планеты.

На том же IAC2017 NASA и Роскосмос IAC2017 подписали заявление о намерениях по программе окололунной станции, а SpaceX - проект транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket).

Напомним, Lockheed Martin является одним из основных партнеров NASA по созданию лунной орбитальной станции Deep Space Gateway, также аэрокосмический гигант разрабатывает лунно-марсианский пилотируемый корабль Orion.