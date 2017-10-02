Названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Нобелевский комитет объявил обладателей премии по физиологии и медицине за 2017 год.

Как сообщает РИА Новости, Нобелевская премия присуждена профессорам Джеффри Холлоу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, так называемых «клеточных часов».

Церемония награждения лауреатов Нобелевской премии состоится 10 декабря, в день кончины основателя премии, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Сумма премии в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).