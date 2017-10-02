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Названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

13:13 2.10.2017
Фото с сайта kramola.info
Фото с сайта kramola.info
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Нобелевский комитет объявил обладателей премии по физиологии и медицине за 2017 год.

Как сообщает РИА Новости, Нобелевская премия присуждена профессорам Джеффри Холлоу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, так называемых «клеточных часов».

Церемония награждения лауреатов Нобелевской премии состоится 10 декабря, в день кончины основателя премии, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Сумма премии в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).

Темы: Награды в мире науки, Наука, Нобелевская премия и ее лауреаты, Фундаментальная наука за рубежом
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02.10.2017, 14:37
Гость: Россиянин

Зато у нас избрали президента ран.
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