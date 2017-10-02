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Автомат Калашникова занял первое место в рейтинге The National Interest

13:05 2.10.2017
Фото: Концерн «Калашников»
Фото: Концерн «Калашников»
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Эксперты американского издания The National Interest составили рейтинг самого надежного современного оружия. В пятерке лучших автомат Калашникова занял первое место, следом за ним стоят винтовка М-16 и пулемет М240 производства США.

По мнению авторов рейтинга, без стрелкового оружия не обойтись ни одной армии мира, какой бы высокотехнологичной она ни была. Поэтому в топ-5 вошли образцы исключительно стрелкового оружия.

Эксперты The National Interest поставили российский автомат Калашникова на первое место, назвав его «бесспорным королем современного поля боя» и одним из самых узнаваемых символов в мире.

При этом они обосновали свое решение тем, что он неприхотлив в обслуживании и прост в применении. Автомат Калашникова быстро и просто разбирается, может стрелять даже при самом минимуме смазки, а также требует небольшой подготовки и минимум времени на то, чтобы научиться из него стрелять.

Издание напоминает, что на сегодняшний день всего около 100 миллионов автоматов Калашникова были изготовлены во всем мире. Самая последняя версия, выданная российской армии, – это АК-74М.

Темы: Военные технологии
Источник: «Ростех»
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 14:38
Гость: Респект

великому Шмайссеру...Кто не понял поста - просто погуглите на эту тему.
02.10.2017, 13:32
Гость: ТЕПЕРЬ

ТЕПЕРЬ великому барду осталось и здесь отписатся по поводу Калашникова ,или песню сложить.Знатоку и ценителю памятников и архитектуры.
02.10.2017, 13:22
Гость: лютые враги

и те признали автомат нашего конструктора Калашникова самым лутьшим,а у нас в стране всякие макаревичи и урганты,познеры да гозманы ну никан не согласны со своими хозяивами....им и памятник нехорош и страна нетакая и пора воссоздать выселку из страны по методу солженицына.
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