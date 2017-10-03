Найдена самая северная стоянка древних людей в Западной Сибири

Ханты-Мансийский регион таит в себе множество загадок прошлого



Фото с сайта tsu.ru

В ходе совместной экспедиции ученых ГГФ ТГУ, Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) и сотрудников музея «Природы и Человека» (Ханты-Мансийск) на севере ХМАО были обнаружены признаки присутствия древнего человека эпохи палеолита.

В процессе раскопок неподалеку от остатков ископаемых исследователи обнаружили артефакты – изделия из кварцита, которые в далеком прошлом заменяли людям ножи.

До последнего времени самой северной палеолитической стоянкой Западной Сибири считалось Луговское – одно из крупнейших местонахождений остатков мамонтовой фауны в Северной Азии, расположенное на 25 километров западнее Ханты-Мансийска.

Мировую известность ему принесла сенсационная находка, сделанная в сентябре 2002 года – позвонок мамонта, пробитый метательным орудием древнего человека. Подобных находок в Азии больше нет, а в мире всего лишь несколько.

– На этот раз следы присутствия древнего человека были обнаружены почти на 300 километров севернее, – говорит заведующий лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Сергей Лещинский. – Когда-то рядом было старинное угорское поселение – Комудваны, но теперь от него осталось лишь название.

Во время экспедиции ученые работали в устье реки Манья (приток Оби). В речных отложениях выявлены два костеносных слоя с остатками мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и лошадей. Но самой ценной находкой стали каменные артефакты, найденные в шурфах, расположенных на ближайшей террасе. Кварцитовые отщепы могли использоваться древними людьми в качестве инструментов как для разделки туш животных, так и для обработки твердых материалов – костей и бивней.



Фото с сайта tsu.ru

– Артефакты сами по себе довольно обычные, – говорит Сергей Лещинский. – Необычно то, в каком месте они найдены! Теперь это самое северное палеолитическое местонахождение в Западной Сибири, где присутствуют реальные следы пребывания человека. Его возраст не менее 10 тысяч лет. Откуда сюда пришли древние люди, можно лишь предполагать. К примеру, они могли мигрировать с предгорий Урала. Передвигались, скорее всего, вдоль рек, потому что это значительно упрощало задачу.

Как отмечает ученый ТГУ, территория, где велись работы – Белогорский «материк» – очень интересна с геологической точки зрения. Здесь присутствует целый ряд признаков континентального оледенения, которое в середине плейстоцена (~ 260–200 тысяч лет назад) покрывало весь север Сибири. В ярах, которые тянутся вдоль Оби, видны ярко выраженные морозобойные клинья, на берегах реки хаотично громоздятся каменные глыбы, которые сотни тысяч лет назад сюда принесли гигантские ледники.

Ханты-Мансийский регион таит в себе множество загадок прошлого, поэтому ученые намерены вернуться сюда с новыми экспедициями. В частности, исследователи хотели бы еще больше продвинуться на север в поисках следов предков современного человека.

Возможно, появятся новые детали, которые позволят узнать, как давно человек эпохи палеолита пришел на территорию Западной Сибири, выяснить, что делали древние охотники на кладбище мамонтов, и, наконец, попытаться найти ответ на одну из самых главных загадок – почему в Сибири в тех местах, где есть явные признаки обитания древних людей, их остатки встречаются чрезвычайно редко.