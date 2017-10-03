Российская «Алабуга» будет страшнее атомной бомбы

Кто первым создаст электромагнитное оружие — РФ или США?

Британский таблоид Daily Star опубликовал статью, в которой говорится о том, что русские совсем скоро сделают супер-оружие. По эффективности оно должно оказаться страшнее атомной бомбы, поскольку сможет «выводить из строя целые армии».

Данное оружие относится к разряду электромагнитного, и в течение как минимум трех десятилетий разрабатывается в России и США наряду с лазерным в обстановке особой секретности. Daily Star берет весьма ограниченную информацию из открытых источников, добросовестно ее пересказывает, но при этом добавляет от себя сведения, от которых у читателя должны глаза полезть на лоб. На то он и таблоид.

Итак, речь идет об электромагнитной ракете «Алабуга», которую разрабатывает концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Срабатывая на высоте в 200−300 метров над позициями противника, за счет излучения высокой мощности, она не просто подавляет работу электронных устройств — компьютеров, РЛС, систем связи, головок самонаведения высокоточного и управляемого оружия, — но и приводит их в негодность. То есть выжигает электронные компоненты.

Данный эффект достигается в радиусе 3,5 километров. Излучение создает высокочастотный генератор электромагнитного поля высокой мощности. Ни мощность, ни прочие характеристики не разглашаются. Хранится в тайне и тип источника энергии, питающий генератор.

При этом «Алабуга» является нелетальным оружием, поскольку поле СВЧ не причиняет реального вреда живой силе противника.

Однако известных фактов таблоиду оказалось явно недостаточно. И авторы «немного» нафантазировали.

Якобы солдатам невозможно скрыться от смертоносного излучения даже под 100-метровой толщей земли. Что, разумеется, не выдерживает никакой критики.

Еще сообщается о том, что излучение «Алабуги» способно подрывать снаряды, находящиеся в орудийных башнях танков. Это, конечно, чуть ближе к реальности. Поскольку в, казалось бы, абсолютно герметичном танке есть входы для радиоволн, например, через антенны или оптические каналы. Однако мощность сигнала для подрыва снарядов должна быть запредельной. Потому что придется разогревать снаряды до критической температуры.

Надо сказать, что авторы статьи несколько перегнули палку, заявив о том, что «Алабуга» способна выводить из строя целые армии. А вот сравнение электромагнитной ракеты с ядерной бомбой вполне уместно. Поскольку при взрыве ядерной бомбы также формируется мощный электромагнитный импульс (до 100 гигаватт), который производит на электронику точно такое же воздействие, как и излучение «Алабуги».

Это было «с блеском» доказано американцами, которые в 1958 году взорвали в космосе термоядерный заряд мощностью 1,9 Мт. Мощный электромагнитный импульс вывел из строя 9 спутников. На Гавайских островах и даже на значительной части Австралии надолго пропали радиосвязь, телевещание, начались перебои с уличным освещением.

В связи с особой секретности разработки неизвестно, на какой стадии готовности находится ракета «Алабуга». Три года назад гендиректор КРЭТ Владимир Михеев сообщал, что «Алабуга» — это не название конкретного изделия, а наименование НИР, в ходе которой конструкторы должны получить ответы на целый ряд сложнейших вопросов. И лишь получив их, можно приступать к ОКР, то есть к разработке конкретного оружия.

Однако такое оружие, полностью работоспособное, у России уже имеется. Причем уже давно. Правда, оно до сих пор не принято на вооружение по причинам, на которых мы остановимся ниже.

В 2001 году на малазийской выставке военной техники был представлен работающий прототип электромагнитной установки «Ранец-Е», базирующийся на колесном шасси МАЗ-543 и весящий около 5 тонн.

«Ранец-Е» — это, по сути, зенитный комплекс малого радиуса действия, в котором в качестве поражающего фактора используется не ракета, а электромагнитный импульс сантиметрового диапазона продолжительностью до 20 наносекунд и мощностью 500 мегаватт. Он способен нейтрализовать все типы летательных аппаратов — от беспилотников до истребителей и бомбардировщиков, крылатые ракеты и все типы боеприпасов, в которых так или иначе используется электроника.

На расстоянии в 8−14 километров импульс выжигает электронные компоненты, до 40 километров нарушает нормальную работу электронных схем без их уничтожения. К достоинствам следует отнести широкий угол распространения электромагнитного излучения — 60 градусов.

Важнейшими элементами данной установки являются электрический генератор дизельного типа, генератор электромагнитных импульсов и РЛС, предназначенная для обнаружения целей, которые необходимо подавить. Впрочем, установка имеет связь с локационной аппаратурой систем ПВО, получая и от нее данные по целям.

Отмечают два главных недостатка «Ранца-Е». Во-первых, цель должна находиться в прямой радиовидимости. То есть не должна быть скрыта за складками местности, а крылатые ракеты способны летать на предельно малых высотах, потому что электромагнитное СВЧ-излучение гасится встречающимися преградами.

Во-вторых, между двумя «выстрелами» электромагнитной пушки проходит 20 минут, которые необходимы для того, чтобы накопить необходимую энергию. Это очень серьезный недостаток, поскольку при массированном налете, когда ракеты или снаряды летят с интервалом в 30−40 км, «Ранец-Е» после первого «выстрела» становится беззащитным на 20 минут. За это время подлетает второй эшелон боеприпасов противника.

Конечно, этот недостаток можно компенсировать при помощи наращивания количества установок, и тогда интервал между «выстрелами» сократится. Для десяти «Ранцев» он будет равен 2 минутам. Однако это слишком дорогое решение проблемы. Военных оно не устраивает, в связи с чем «Ранец-Е» не принят на вооружение.

Однако можно небезосновательно предположить, что данную тему не бросили, а продолжили усовершенствовать установку. Потому что в качестве средства ПВО «Ранец-Е», во-первых, весьма эффективен — за счет широкого угла излучения не требуется сопровождение целей и точная на них наводка перед «выстрелом». Во-вторых, дешева его эксплуатация, поскольку не требует «расходных материалов», то есть отстреливаемых ракет. Но мы о ходе модернизации ничего не знаем в связи с высочайшей формой секретности.

А вот крайне интересную тему, которая стояла на пороге перехода от НИР к ОКР с целью построения прототипа боевого оружия на новых физических принципах, загубили в 1993 году.

В 80-е годы в результате работы над совместным проектом НИИ Радиоприборостроения и Физико-технический институт им. Иоффе, добились генерации в атмосфере локальных плазменных образований. Они получались в точке пересечения двух или более потоков мощного электромагнитного облучения. Летательные аппараты, а также боеприпасы при пересечении плазменных узлов получали воздействие, которое их разрушало. Причем, энергии такой плазмоидной установки должно было хватать и для борьбы с боевыми блоками МБР.

В результате лабораторных исследований была достигнута столь высокая скорость перенастройки фокусировки электромагнитных лучей, что ее вполне достаточно для сопровождения целей, имеющих самые высокие на нынешнем развитии техники аэродинамические и баллистические характеристики.

Однако в начале 90-х годов работы были остановлены в связи с прекращением финансирования. А в 1993 году Борис Ельцин решил сделать «хитрый ход» — продолжить разработку на американские деньги. Но уже совместно с ними. Соответствующее предложение Ельцин сделал Биллу Клинтону. Американские специалисты внимательно изучили все переданные им для ознакомления материалы. И отказались от сотрудничества. Вполне вероятно, что они развивают результаты, полученные российскими учеными.

Справедливости ради следует сказать, что и США самостоятельно добились определенных результатов в области создания электромагнитного оружия. Два года назад сообщалось о том, что исследовательская лаборатория ВВС США создала ракету, аналогичную «Алабуге». Вполне понятно, что речь идет максимум даже не о прототипе, а о рабочем макете. Так что говорить об американском электромагнитном оружии пока преждевременно.