Выпускники НГУ оказались причастны к Нобелевской премии по физике

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук 3 октября присудил премию по физике за 2017 год группе американских ученых, разработавших детектор LIGO, который обнаружил гравитационные волны.

Основной алгоритм анализа сигналов LIGO реализовал выпускник ФФ НГУ Сергей Клименко.

Сергей Клименко работал в Институте ядерной физики СО РАН, затем в американской Национальной лаборатории имени Энрико Ферми. В экспериментах LIGO работает с 1997 года. С 2004 года его компьютерную программу стали использовать для экспериментов LIGO. На данный момент Клименко работает в Университете Флориды (Гейнсвилл, штат Флорида, США) в Институте физики высоких энергий и астрофизики (Institute for High Energy Physics and Astrophysics).

- Премии удостоены Райнер Вейсс, Берри Бэриш и Кип Торн «за решающий вклад в проект LIGO и наблюдение гравитационных волн». Для меня и моих коллег по проекту вручение Нобелевской премии – радостное событие, однако оно не является неожиданным. Вейсс, Бэриш и Торн стояли у истоков LIGO. Они разработали основные идеи, обосновали проект и его финансирование, объединили сотни ученых, которые построили успешно работающий детектор.

Обнаружение первого гравитационного сигнала 14 сентября 2015 года от слияния двух черных дыр подтвердило предсказания обшей теории относительности Эйнштейна и показало уникальные возможности LIGO как принципиально нового инструмента для изучения Вселенной. С того времени было обнаружено несколько новых двойных систем черных дыр, и, без сомнения, LIGO продолжит делать интересные открытия в будущем, – сообщил Сергей Клименко.

Также свой вклад в открытие гравитационных волн внес еще один выпускник НГУ – Юрий Миненков, старший научный сотрудник Национального института ядерной физики Италии (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), участник проекта VIRGO (итало-французская коллаборация по поиску гравитационных волн, в которую также входят Нидерланды, Польша, Венгрия, в которую входят порядка 300 ученых) с 2006 года.

– Конечно же, присуждение Нобелевской премии за открытие, в котором ты принимал участие, – чрезвычайно волнующее и неординарное событие. Первая прямая регистрация гравитационных волн (предсказанных 100 лет назад Эйнштейном) является фундаментальным прорывом в астрофизике.

В августе этого года во время совместного функционирования трех интерферометров Ligo и Virgo были получены новые чрезвычайно важные и интересные результаты, одним из которых является одновременная регистрация слияния новой пары черных дыр с очень высокой точностью определения их местоположения, а о другом будет официально объявлено 16 октября на пресс-конференции в Вашингтоне.

В настоящий момент можно уверенно констатировать, что в науке началась эпоха gravitational wave astronomy, которая является новым мощным инструментом исследования Вселенной и которая несомненно приведет к новым важным открытиям, – рассказал Юрий Миненков.