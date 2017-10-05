]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Рассекречены документы ЦРУ о советских ракетах

15:30 5.10.2017
Материалы по теме:

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило документы с анализом запуска Советским Союзом первого искусственного спутника.

Документы опубликованы на сайте ведомства.

Среди материалов оказались отчеты и записи ведомства, которые представлялись президенту Эйзенхауэру по советской космической и ракетной программам. Многие из них дают новые данные о начальном этапе советской космической и баллистической программ.

«Сегодня, в 60-ю годовщину первого запуска спутника, ЦРУ выпустило сборник ранее не публиковавшихся документов по программе "Спутник". В подборку вошли разведданные ЦРУ и анализ советских программ с 1955 по 1960-е годы. Среди них 59 документов и 440 страниц, представляющих новую информацию для общественности», — говорится в аннотации к документам.

Считается, что именно запуск «Спутника-1» 4 октября 1957 года положил начало космической гонке. США ускорили темпы космических разработок, но со вторым спутником их опередил СССР: 3 ноября 1957 года в космос на «Спутнике-2» полетело первое живое существо — собака Лайка. Первый спутник США поднялся на орбиту только в феврале 1958 года, через месяц после того, как «Спутник-1» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Темы: Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, Космические исследования и открытия
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.10.2017, 01:35
Гость: важному

не трепись -обезьян отправляли в космос и возвращали на Землю Конечно какое-то количество погибало но преднамеренно жечь живьем живое существо -до этого никто в Штатах не додумался
06.10.2017, 00:22
Гость: Сургей

Сегодня Россия серьёзно отстала от США не в плане разработок,а в плане производства и запусков.Это касается коммерческих пусков и наличия частных компаний более гибких в решении современных задач по удешевлению пусков.
06.10.2017, 00:09
Гость: неважно

по американскому радио в(NPR) пару лет назад передавали что они израсходовали много обезьян (правда ни оной собаки)
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.