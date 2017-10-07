В США заявили об отсталости российских военных беспилотников
Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) полагает, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, однако признает лидерство страны в радиоэлектронной борьбе.
По мнению Бендетта, в разработке беспилотных систем россияне по-прежнему отстают «от китайцев, иранцев и турок», а также американцев, сообщает Breaking Defense. Эксперт привел несколько примеров.
Согласно Бендетту, разработка первого российского тяжелого беспилотника «Альтаир» отстает от графика и не укладывается в бюджет, в результате чего создание изделия может быть отложено. Эксперт отметил, что как раз перед докладом директора предприятия, создающего боевой беспилотник, казанского ОКБ имени Симонова, сняли с занимаемой должности (в действительности в бюро произошла выемка документов, а с Александром Гомзиным, его руководителем, пообщались следователи).
Российский робот-сапер «Уран-6», отмечает эксперт, на самом деле изначально хорватский, а беспилотник «Орион» подозрительно похож на иранский Shahed. Основной российский беспилотник «Форпост» заимствован у Израиля, где под названием Searcher производится концерном IAI.
Специалист отмечает, что беспилотники, разрабатываемые непосредственно в России, как правило меньше в размерах, чем иностранные. Между тем эксперт признает, что в последнее время разработке беспилотных систем, в частности инновациям и финансированию, страна стала уделять большое внимание.
По мнению Бендетта, Россия является лидером в радиоэлектронной борьбе, где США за последние 20 лет значительно отстали. В частности, эксперт отметил комплекс подавления GSM-связи РБ-341В «Леер-3».
Данную информацию Бендетт представил на презентации в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтоне, округ Колумбия, США), организованной для правительственных чиновников и представителей военно-промышленных кругов.