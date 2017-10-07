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В США заявили об отсталости российских военных беспилотников

09:45 7.10.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) полагает, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, однако признает лидерство страны в радиоэлектронной борьбе.

По мнению Бендетта, в разработке беспилотных систем россияне по-прежнему отстают «от китайцев, иранцев и турок», а также американцев, сообщает Breaking Defense. Эксперт привел несколько примеров.

Согласно Бендетту, разработка первого российского тяжелого беспилотника «Альтаир» отстает от графика и не укладывается в бюджет, в результате чего создание изделия может быть отложено. Эксперт отметил, что как раз перед докладом директора предприятия, создающего боевой беспилотник, казанского ОКБ имени Симонова, сняли с занимаемой должности (в действительности в бюро произошла выемка документов, а с Александром Гомзиным, его руководителем, пообщались следователи).

Российский робот-сапер «Уран-6», отмечает эксперт, на самом деле изначально хорватский, а беспилотник «Орион» подозрительно похож на иранский Shahed. Основной российский беспилотник «Форпост» заимствован у Израиля, где под названием Searcher производится концерном IAI.

Специалист отмечает, что беспилотники, разрабатываемые непосредственно в России, как правило меньше в размерах, чем иностранные. Между тем эксперт признает, что в последнее время разработке беспилотных систем, в частности инновациям и финансированию, страна стала уделять большое внимание.

По мнению Бендетта, Россия является лидером в радиоэлектронной борьбе, где США за последние 20 лет значительно отстали. В частности, эксперт отметил комплекс подавления GSM-связи РБ-341В «Леер-3».

Данную информацию Бендетт представил на презентации в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтоне, округ Колумбия, США), организованной для правительственных чиновников и представителей военно-промышленных кругов.

Темы: Военные технологии, Отношения России и США
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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07.10.2017, 14:17
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

"Буран" был не плохой беспилотник, жаль Горбатый с пиндоским скоморохом РыйГаном впряглись.
07.10.2017, 13:47
Гость: Подумаешь, беспилотники

Моделисты-конструкторы хреновы.
В ядерной отрасли америкосы отстали лет на 20.
Это значит - навсегда.
И на Луне были с помощью Голливуда.
07.10.2017, 13:21
Гость: Все как всегда

А когда Россия была передовой?
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