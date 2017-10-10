Основные критерии выбора хорошего смартфона

Ежедневно разработчики мобильных гаджетов заняты тем, что придумывают и создают новые модели смартфонов, воплощая в реальность свои наработки и задумки

Кажется, что выпущенный год назад мощнейший аппарат сегодня становится уже неактуальным, а взамен ему приходят более производительные и функциональные устройства.

Фото с сайта apple-geek.ru

Совсем недавно компания Apple презентовала новый Iphone 8. Этот аппарат сразу вызвал ажиотаж среди пользователей мобильных устройств, ведь он получил мощный процессор и камеру, которую специалисты называют «лучшей» среди всех подобных девайсов.

Кроме того, стоит отметить абсолютно новый увеличенный дисплей, созданный по технологии OLED, которая обеспечивает высокое качество изображения под разными углами и при любом типе освещения.

Выбираем смартфон, исходя из его технических параметров

Подробную информацию о новой модели айфона и всех ее преимуществах можно узнать на специализированном сайте Apple-Geek.ru.

А мы расскажем об общих правилах, следуя которым вы сможете правильно выбрать смартфон для повседневного пользования, потому что сделать это достаточно непросто, так как существует просто огромное число всевозможных девайсов, которые могут вас заинтересовать.

На какие параметры стоит обратить внимание?

Если покупатель уже решил для себя, какой ОС он отдаст предпочтение, тогда стоит перейти к следующей важной характеристике.

Экран

Все дисплеи современных смартфонов являются сенсорными, что позволяет быстро и удобно управлять мобильными устройствами. Однако здесь нужно помнить о том, что большая диагональ экрана не всегда может обеспечивать удобство в использовании, потому что это ведет к увеличению размеров самого устройства. Некоторые модели могут быть настолько габаритными, что уже не являются достаточно компактными.

Кроме того, выбирая ту или иную модель смартфона, нужно оценить его дисплей в работе: обращая внимание на яркость и насыщенность цветов, качество изображения. Причем чем выше будет разрешение экрана – тем лучшей будет картинка.

Например, Iphone 8 Plus получил двухдоменные пиксели, за счет которых углы обзора стали почти максимальными.

Производительность устройства

Выбирать смартфон, исходя из мощности его процессора, не просто. В настоящее время мобильные устройства комплектуются достаточно производительными процессорами. Однако если планируется приобретение гаджета для прохождения игр со сложной графикой, то разумно предпочесть девайс с многоядерным процессором.

Встроенная память

Еще одной важной характеристикой является память смартфона. Она бывает встроенной и выполненной в виде съемной карты. Наличие возможности установки карты памяти – это огромный плюс, потому что при заполнении «родной» памятьи есть возможность загрузить в смартфон разные файлы, используя карту памяти. Таким образом, можно решить проблему с недостатком памяти.

