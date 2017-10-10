Ростех представил противоядерные часы

Госкорпорация Ростех представила армейские часы для боевого снаряжения экипировки «Ратник». Часы обладают уникальными характеристиками: повышенной ударопрочностью при весе не более 100 грамм, не подвержены электромагнитному воздействию, способны выдерживать воздействие средств РЭБ и даже последствия ядерного взрыва.



Фото с сайта rostec.ru

Часы разработаны специалистами ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех). Они являются элементом новой боевой экипировки военнослужащих Сухопутных войск, ВДВ, береговых войск ВМФ, подразделений специального назначения и предназначены для беспрерывного определения времени.

«Состав боевой экипировки «Ратник» постоянно модернизируется, оснащенность современного бойца становится более совершенной. Растет уровень технологичности и надежности элементов снаряжения военнослужащих. Соответственно, повышается уровень возможностей бойца на поле боя. Новая разработка ЦНИИТОЧМАШ – еще один один шаг в данном направлении», – прокомментировал индустриальный директор кластера Вооружение Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Часы оснащены механическим механизмом с автоподзаводом, обеспечивают быстрое и точное определение временных параметров в сложных климатических (от «минус» 40°С до «плюс» 50°С) и эксплуатационных условиях, при выполнении мероприятий повседневной и боевой деятельности.

«Часы, которые мы включили в экипировку «Ратник», сохраняют свои характеристики при воздействии солнечной радиации и электромагнитных импульсов, например, при ядерном взрыве. Если военнослужащий окажется под воздействием электромагнитного удара атомной бомбы, часы продолжат работать без сбоев», – заявил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИТОЧМАШ Олег Фаустов.

Показания часов считываются военнослужащими без затруднений в условиях любой освещенности, и даже при полном ее отсутствии. Часы надежно фиксируются на руке военнослужащего и не препятствуют выполнению им различных приемов и действий.

У часов есть модификация амфибия, в которой военнослужащие могут плавать в воде. Общий вес часов на браслете не превышает 100 грамм. Срок службы часов составляет не менее 10 лет.