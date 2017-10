Ubisoft рассказала о дополнениях «Assassin’s Creed Истоки»

Также предусмотрен бесплатный контент, который будет выходить для всех игроков постепенно

Компания Ubisoft рассказала подробности о дополнениях к «Assassin’s Creed Истоки» (Assassin’s Creed Origins) , которые появятся в игре после ее официального выхода.

В рамках подписки Season Pass или в виде приобретаемых отдельно материалов выйдут два дополнения, а также наборы "Центурион" и "Гор", 500 кредитов Helix и эксклюзивное оружие.

Первое дополнение получило название «Незримые» (The Hidden Ones) и появится в январе 2018 года. Оно рассказывает истории о создании Братства, а действие сюжета происходит через несколько лет после событий «Истоков».

В марте 2018 года выйдет «Проклятие фараонов» (The Curse of the Pharaohs) с акцентом на египетскую мифологиию.

Наборы "Центурион" и "Гор" включают новые костюмы, оружие, скакунов и щит, выйдут в ноябре 2017 года. Сразу по запуску игры станут доступны 500 кредитов Helix и эксклюзивный Клинок погибели.

Кроме того, предусмотрен различный бесплатный контент, который будет выходить для всех игроков постепенно. Масштабные битвы против богов Египта появятся в рамках специальных событий, первое событие начнется через 15 дней после выхода игры. Режим "Орда" появится в начале 2018 года предлагает отражать бесконечные атаки на гладиаторской арене.

Экскурсионный тур, также запланированный на начало 2018, позволит узнать больше о Древнем Египте. Сразу с выходом игры появится фоторежим, позволит выступить в роли фотографа и запечатлеть разные места Египта, а также Лавка кочевника, в которой странствующий торговец будет давать игроку ежедневные задания.

Выход Assassin’s Creed Истоки на Xbox One, PlayStation4 Pro, PlayStation 4 и ПК (Windows) состоится 27 октября, а на Xbox One X игра выйдет 7 ноября 2017 года.