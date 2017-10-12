Российские ученые нашли в морской губке лекарство от рака

Группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружила у экстракта глубоководной змеехвостки активность против трижды отрицательного фенотипа рака молочной железы.

Экстракт выключает Wnt-сигнальный путь в раковых клетках, который вызывает их неконтролируемый рост, при этом вещество не обладает цитотоксичностью, то есть не опасно.

Морское животное выловили на глубине около 3 000 метров во время экспедиции в районе Курильской впадины Охотского моря в 2015 году. Результаты исследования опубликованы в международном журнале Scientific Reports.

Как рассказал научный сотрудник лаборатории фармакологии природных соединений Школы биомедицины ДВФУ Всеволод Черепанов, скрининг экстрактов проводился на линии клеток трижды отрицательного фенотипа рака молочной железы. Это один из самых смертоносных типов рака, который ежегодно уносит жизни 200 000 людей, так как основные фармацевтические мишени для лечения в его клетках отсутствуют.

Разные группы ученых изучали этот тип рака и нашли причину бесконтрольного деления клеток. Мутации были обнаружены именно в компонентах Wnt-сигнального пути — биохимическом пути передачи информации внутрь клетки.

«Получается, что именно компоненты Wnt-сигнального каскада являются потенциальными мишенями для терапии данного типа рака. Мы запустили скрининг 80 экстрактов глубоководных беспозвоночных животных, выловленных во время экспедиции. Активность проявили 15 экстрактов, но наиболее сильный эффект — практически стопроцентное выключение канонического Wnt-сигнального пути внутри раковых клеток — показал спиртовой экстракт змеехвостки Ophiura irrorata.

Это родственница морской звезды, живущая на глубине 3 000 метров, — пояснил Всеволод Черепанов. — При этом изученный экстракт не цитотоксичен — то есть не оказывает негативного влияния на функционирование клетки».

Чем эта змеехвостка особенна — сотрудникам ДВФУ еще предстоит выяснить. На следующем этапе исследователи планируют определить так называемую «волшебную пулю» — малую молекулу, активное вещество в офиуре, чтобы синтезировать его в лаборатории. Культивировать змеехвостку, отмечают ученые, будет очень сложно — выращивать ее необходимо при давлении, как на глубине в 3 000 метров, а неглубоководные родственники офиуры — уже известно — токсичны.

В исследовании также принимают участие Артем Благодатский (Школа биомедицины ДВФУ), Александр Коваль (Университет Лозанны, Швейцария), Владимир Харламенко (Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН). Руководят проектом проректор по медицинским вопросам ДВФУ — директор Школы биомедицины Юрий Хотимченко и заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Владимир Катанаев. Работы выполняются в ДВФУ в рамках гранта Российского научного фонда.