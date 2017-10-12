США обвинили антивирус Касперского в шпионаже за правительством

Американские СМИ обвинили Россию в намеренной модификации антивируса Касперского для обнаружения конфиденциальных документов правительства США



Фото с сайта kaspersky.ru

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников опубликовало информацию о том, что российский антивирус был модифицирован в современный инструмент шпионажа, чтобы сканировать компьютеры по всему миру и добывать секретную информацию и конфиденциальные документы правительства США.

Модифицированная программа якобы позволяла искать засекреченные документы по ключевым словам, например, «Top Secret» (англ. «Совершенно секретно»), сообщает «Газета.ру».

О возможном шпионаже со стороны российских властей и «Лаборатории Касперского» США узнали от Израиля. Два года назад израильская разведка взломала антивирус Касперского, обнаружила в коде присутствие хакерских инструментов и оповестила об этом Агентство национальной безопасности (АНБ), что и стало причиной для расследования.

По информации анонимных источников, российская разведка могла получить доступ к секретным документам одного из сотрудников АНБ, которые хранились на его домашнем компьютере с установленным антивирусом Касперского, который распознал наличие конфиденциальной информации и каким-то образом сообщил об этом российским спецслужбам.

После модификации российский антивирус превратился в подобие поисковой системы Google, направленной исключительно на секретные данные американских служащих.

«Лаборатория Касперского» опровергла причастность к шпионажу и выразила готовность сотрудничать с американскими властями в рамках следствия.

«Единственный однозначный вывод, который компания может сделать в данной ситуации, состоит в том, что она стала разменной монетой в геополитическом конфликте», — сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Стоит отметить, что Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) заявило, что не располагает доказательствами причастности программного обеспечения «Лаборатории Касперского» к утечкам данных американских ведомств.