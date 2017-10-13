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Названа причина сотен тысяч смертей в Европе

11:46 13.10.2017
Город в дыму © KM.RU, Роман Погодаев
Город в дыму © KM.RU, Роман Погодаев
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Загрязнение воздуха является причиной более 500 тысяч смертей в год в одной только Европе.

К такому выводу пришли эксперты Европейского агентства (EEA) в Копенгагене (Дания) по окружающей среде. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Хотя данные EEA показывают, что уровень загрязнения постепенно снижается, неблагоприятная экологическая обстановка остается одним из основных факторов преждевременного ухода из жизни в 41 европейской стране. При этом мелкодисперсные частицы (менее 2,5 микрометра в диаметре), взвешенные в воздухе, которые легко проникают в легкие и кровь, отвечают за 80 процентов смертей. Подсчитано, что 82 процента городского населения подвержены воздействию аэрозолей.

В марте 2017 года ученые из Канады, Китая, Великобритании и США подсчитали долю смертей в 2007 году, связанных с загрязнением среды обитания человека мелкодисперсными частицами. Оказалось, что более 47 тысяч людей в Восточной Европе погибло от загрязнения, вызванного заводами Западной Европы. В самой Западной Европе ученые насчитали 2,3 тысячи смертей, вызванных промышленным производством в США.

Темы: Европа, Антропогенное воздействие на экологическую обстановку
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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13.10.2017, 15:19
Гость: kib

"слезно умолять"...вполне вероятно. Еще в перестройку группа научников ездила по научным делам по Европе.и не удержались взяли несколько проб почвы с пахотных земель...что на них выращивают ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ.
13.10.2017, 15:15
Гость: kib

"Нунеужели"...а ты уверен,в том о чем пишешь ? Постоянно бываю в Ёбурге и всегда поражаюсь чистоте его воздуха.Но думаю этот выпад написан ради слов -"хозяева там давно не россияне"
13.10.2017, 14:45
Гость: Новосибирск

Причина одна.Чванливость и высокомерие жлобов,присосавшихся к ресурсам Земли.Им технология от Бога поперек глотки.А надо всего-ничего делать двигатели для самолетов и авто,на электростанциях,сжигающих водород.А на околоземной орбите использовать энергию солнца и холод для получения электричества и двигаться там с помощью сил,каких-пока не раскрою.Так что не надо много добывать металла из Земли.На пять деталей летательного аппарата хватит 100- 300кг.металла.А плуг,сеялка,комбайн-это монтировать на специальной платформе в зависимости от сезона.НЛА дает электричество,комбай и тд. приводит агрегат в движение электричеством.
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