Нобелевский комитет снова удивляет своими странными решениями

Нобелевский комитет в очередной раз отметился своими политическими пристрастиями, искажающими научную и гуманитарную картину мира

Отшумела 116-я Нобелевская неделя, представившая человечеству авторов выдающихся научных открытий в физике, химии, экономике, физиологии и медицине, достижений в литературе и содействии миру во всём мире. Всё, как завещал великий Альфред Нобель.

Подпортила благостную картину уже очевидная ангажированность присуждающего международные премии Нобелевского комитета. Он в очередной раз отметился своими политическими пристрастиями, несколько искажающими научную и гуманитарную картину мира.

В последние годы решения Нобелевского комитета достаточно часто вызывают споры. Мировому сообществу становится очевидной предвзятость исполнителей воли Нобеля. Она проявляется по-разному. Например, присуждая премии в области точных наук, где, кажется, не может быть каких-то разночтений, комитет умудряется не замечать пионеров тех открытий, что теперь освящены престижной премией.

Так случилось нынче с премией в области физики. Её лауреатами стали трое американских учёных «за значительный вклад в детектор LIGO и наблюдение за гравитационными волнами». Эта новость удивила президента Российской академии наук Александра Сергеева. Как передал «Интерфакс», президент РАН считает, что в числе Нобелевских лауреатов по детектированию гравитационных волн, безусловно, должен быть наш знаменитый академик, ныне здравствующий Владислав Пустовойт.

Дело в том, что ещё в 1962 году в научной работе советских ученых Пустовойта и Герценштейна было впервые описано, как с помощью лазера детектировать гравитационные волны. Американцы по уже доступному научной общественности принципу, сформулированному советскими физиками, построили обсерватории проекта LIGO.

Больше того, в проекте LIGO принимали участие два российских учреждения — Институт прикладной физики РАН и МГУ имени Ломоносова. Однако премию присудили только трём учёным из США. Академик Сергеев считает, что американцы премию заслужили. Но их работу во многом обеспечили российские учёные. Они сказали «первое слово», как должна быть организована установка для детектирования гравитационных волн с помощью света и даже помогли с реализацией проекта LIGO.

Это не первый случай «невнимательности» Нобелевского комитета к работам российских учёных. Заметный, впрочем, только людям, погружённым в науку. Широкая общественность больше следит за премиями в области экономики, литературы и содействия миру. С экономикой тут всё ясно.

Эту премию пристегнули к «нобелю» в 1969 году по инициативе Банка Швеции. Официально она называется «премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля». Фактически эта номинация стимулирует глобальные экономические инициативы. Не случайно её давно и прочно оседлали американские экономисты самой разной направленности.

В нынешнем году Нобелевскую премию по экономике присудили профессору Чикагского университета Ричарду Талеру. Талер — один из основателей нового популярного направления в экономической теории — поведенческой экономики. В этой теории больше психологии, чем собственно экономики.

Теорию достаточно часто и заслуженно критикуют. Тем не менее, Нобелевский комитет посчитал теоретические работы Ричарда Талера достойными высокой международной награды. Возможно, он поддался влиянию колумниста Bloomberg Касса Санштайна, популяризирующего поведенческую экономику. Сайнштайн, на удивление многих, нашёл связь между идеями Талера и деятельностью чиновников во всём мире.

По мнению колумниста Bloomberg, власти «используют его (Талера) открытия, чтобы увеличить пенсионные накопления, сократить бедность, повысить уровень занятости, сделать дороги более безопасными и улучшить здоровье людей». Примеров прикладного значения теории Талера Сайнштайн не привёл. Остаётся верить на слово, что, по-видимому, и сделал Нобелевский комитет.

Оставим за скобками обзора премию по литературе. В России о ней сложилось вполне определённое мнение, после того, как этой премии удостоили наших соотечественников, отмеченных не столько литературным талантом, сколько критическим прозападным взглядом на свою страну. Поговорим о Нобелевской премии мира.

Когда цель деятельности — получение премии мира

Филантроп Альфред Нобель служение миру поставил в один ряд с самыми выдающимися научными открытиями. Нобелевский комитет на эту номинацию имеет свой взгляд. Его позиция привела к тому, что не было в последние годы ни одного лауреата премии, получившего признание миротворца у большей части мирового сообщества.

Достаточно вспомнить присуждение Нобелевской премии мира президенту Соединённых Штатов Бараку Обаме. Его «миротворческая» деятельность до сих пор аукается на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Азии и в других до сих пор горячих точках нашей планеты.

В прошлом году Нобелевский комитет в число главных номинантов на премию мира включил «Белые каски», позиционирующие себя, как организацию по защите и спасению мирных жителей в Сирии, оказанию им неотложной медицинской помощи. На Западе этот посыл «касок» приняли и безоговорочно записали их в миротворцы.

В тамошних СМИ любят публиковать распространяемые «Белыми касками» сведения о спасении ими десятков тысяч мирных сирийцев от «варварских бомбёжек» российских ВКС. Собственно «каски» и активизировались, когда на помощь Сирии от угрозы исламских террористов пришла Россия.

В это время «Белые каски» прославились постановочными фото- и видеоматериалами, обличающими ужасные последствия российских бомбардировок. Вскоре часть этих материалов была признана фейковыми, говоря по-русски, — откровенным враньём. Другая часть — не несла в себе доказательств, что источник страданий сирийцев — российская авиация.

Зато выяснилось, что «Белые каски» активно сотрудничают с террористами из сирийского филиала «Аль-Каиды» — «Фронта ан-Нусра». Дошло до того, что в восточном Алеппо штаб «касок» находился в том же здании, что и штаб «ан-Нусры». Это дало повод экспертам назвать «Белые каски» пиар-отделом «Фронта ан-Нусра».

В конце концов, Нобелевский комитет дрогнул и оставил «каски» без престижной награды. Правда, сохранил их в числе номинантов-фаворитов на 2017 год. Только на дворе уже задули другие ветры. Больную сирийскую тему затмили ракетно-ядерные амбиции северных корейцев и ответная агрессивность президента США Дональда Трампа.

Новые политические веяния сместили внимание Нобелевского комитета к организациям антивоенного толка. В пятницу он объявил, что Нобелевская премия мира присуждена Международной компании по отказу от ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

Пояснение прессе дала председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. По её словам, награда присуждена ICAN «за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого применения ядерного оружия, а также за инновационные подходы к достижению запрета такого оружия на основе договоров».

ICAN создали в 2007 году. Десять лет в женевской штаб-квартире организации устраивались конференции, готовились обращения и призывы к созданию общемировой юридической базы для полного запрета ядерного оружия. Эта работа привела к объединению под флагом ICAN антивоенных организаций по всему миру.

Участники объединения не скрывали, что могут повторить пример Международного движения за запрет противопехотных мин (ICBL). Эта организация проявила себя в девяностые годы прошлого столетия. За пять лет она сформировала международную платформу по обсуждению противоминной темы. В орбиту своей деятельности ICBL привлекла даже правительство Канады.

С его помощью в конце 1997 года был подписан Оттавский договор по запрету противопехотных мин. За это ICBL получила Нобелевскую премию мира. Меж тем, договор оказался неработающим. Его не подписали 35 крупных государств, в том числе, Индия, Китай, Россия и США. По оценкам экспертов, реального сокращения числа жертв от противопехотных мин достичь не удалось. После получения премии ICBL резко сократила свою активность.

Теперь по такому же пути пошла компания по отказу от ядерного оружия. ICAN удалось заручиться поддержкой не только международных организаций, но и видных общественных деятелей. В их числе — бывший генсек ООН Пан Ги Мун, Далай-лама XIV, южноафриканский правозащитник Десмонд Туту и другие знаковые фигуры.

По их инициативе в прошлом ноябре при ООН создали специальную рабочую группу по подготовке договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Сейчас, в конце сентября, его открыли для подписания. За две недели к договору присоединились 53 государства, и три (Ватикан, Гайана и Таиланд) уже успели его ратифицировать.

Внешне складывается впечатление, что глобальная коалиция гражданского общества добилась прорыва в важнейшем вопросе международной безопасности. Только что-то осторожничают эксперты. Они считают действия Нобелевского комитета и собственно ICAN политической конъюнктурой.

Официальные структуры ведущих государств мира не удержались от резких оценок. Госдепартамент США, например, назвал выработанный при участии ICAN договор ДЗЯО «безответственным» и «контрпродуктивным». Выступая на Генассамблее ООН, помощник госсекретаря Анита Фридт отметила, что ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР показывает необходимость в инструменте ядерного сдерживания.

Российскую позицию в интервью РБК изложил директор департамента МИДа по вопросам нераспространения Михаил Ульянов. По его словам, ДЗЯО не отвечает интересам национальной безопасности России, так как может нанести ущерб работе по контролю за ядерным нераспространением.

Эксперты объясняют ситуацию с ДЗЯО более доступно: «На сегодняшний день ядерное оружие является последним фактором сдерживания мировой бойни, куда более масштабной, чем первая и вторая мировые войны». Такого мнения придерживается, в частности, председатель редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике», ученый-международник мирового уровня Сергей Караганов.

«Ядерное оружие ужасно,- отметил Караганов на встрече в «МК». — Однако еще ужаснее люди, которые убивают безо всякого ядерного оружия. Между тем, именно это и произошло в недавнем прошлом, едва ослабел фактор ядерного сдерживания».

Сергей Караганов привёл в пример опыт 1990-х—начала 2000-х годов, когда снижение «угрозы применения ядерного оружия, как фактора сдерживания в соперничестве двух ведущих мировых сверхдержав.., привело к возникновению целой череды военных конфликтов, обернувшихся массовыми человеческими жертвами».

Такое единство оценок экспертов и представителей официальной власти показывает, что присуждение Нобелевских премий мира постепенно становится вещью в себе, обслуживающей параллельный политический мир, больше заточенный на получение наград, чем на решение глобальных проблем человечества. И это не добавляет авторитета, а, скорее всего, снижает значимость самой престижной международной премии.